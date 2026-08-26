Atletico Madrid artık sessiz kalmaya niyetli değil. Julian Alvarez'in geleceğini çevreleyen aylarca süren tartışmaların ardından, Madrid kulübünün içindeki öfke açığa çıktı; oyuncuyu, çevresini ve Arjantinli forvetin hizmetlerini almak için baskısını sürdüren Barcelona'yı hedef alan sert bir mesajla.

Marca gazetesine yapılan özel açıklamalara göre, Atletico'daki resmi kaynaklar kulübün bu meseleden en çok zarar gören taraf haline geldiğini düşünüyor ve Alvarez'i mağdur olarak sunan anlatımı kesin bir dille reddediyor.

Kulüp içinden sorumlu bir kaynak, iğneleyici bir açıklamada şunları söyledi: "Oyuncu mağdurmuş gibi sunuluyor, ama Julian meselesindeki tek mağdur biziz."