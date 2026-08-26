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엔리케 세레소 (Enrique Cerezo)Getty Images

Çeviri:

Atlético, Álvarez konusunda patladı: Tek mağdur biziz ve işte Barcelona'ya satılma ihtimalleri

Transfers
J. Alvarez
Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Sevilla - Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
Arjantin
İspanya

Sarsılmaz, kararlı bir duruş

Atletico Madrid artık sessiz kalmaya niyetli değil. Julian Alvarez'in geleceğini çevreleyen aylarca süren tartışmaların ardından, Madrid kulübünün içindeki öfke açığa çıktı; oyuncuyu, çevresini ve Arjantinli forvetin hizmetlerini almak için baskısını sürdüren Barcelona'yı hedef alan sert bir mesajla.

Marca gazetesine yapılan özel açıklamalara göre, Atletico'daki resmi kaynaklar kulübün bu meseleden en çok zarar gören taraf haline geldiğini düşünüyor ve Alvarez'i mağdur olarak sunan anlatımı kesin bir dille reddediyor.

Kulüp içinden sorumlu bir kaynak, iğneleyici bir açıklamada şunları söyledi: "Oyuncu mağdurmuş gibi sunuluyor, ama Julian meselesindeki tek mağdur biziz."

  • Atletico: Barcelona bize zarar verdi

    Madrid cephesindeki öfke yalnızca Alvarez'in olası ayrılığıyla ilgili değil, aynı zamanda Atletico yönetiminin aylardır meselenin kabul edilemez bir şekilde yönetildiğini düşünmesiyle de ilgili.

    Kulüp kaynakları, Marca'ya, oyuncunun Barcelona'ya transfer olma isteğine dair söylentiler sürerken ve Katalan kulübünün Arjantinli forvette ısrarını devam ettirmesi karşısında, Atletico'nun bu kriz nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan zarar gördüğünü doğruluyor.

    Kaynaklar şunları ekledi: "Bize ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiler."

    Atletico, meselenin kulübün imajını ve taraftarlarıyla ilişkisini etkileyen sürekli bir krize dönüşmesinin ardından, yaşananların kulüpler arasındaki normal müzakerelerin sınırlarını aştığı görüşünde.

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  • "%0": Atletico, Barcelona'nın kapısını yüzüne kapattı

    Atletico'nun en sert mesajlarından birinde, kulüp kaynakları Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını şu sözlerle vurguladı: "Onu Barcelona'ya satmanın olasılığı %0'dır."

    Barcelona'nın yaptığı ve daha önce Joan Laporta'nın açıkladığı 100 milyon euroluk teklifin, transferin bedeliyle artık ilgisi kalmadığında ısrar eden Atletico'nun tutumunu değiştirebilecek gibi görünmüyor.

    Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Bu mesele parayla ilgili değil, onurla ilgili." Bu, Atletico yönetiminin, teklif ne kadar yükselirse yükselsin, oyuncu konusunda Barcelona ile herhangi bir müzakereye girmek istemediğine dair net bir mesajdı.

  • Yalanlar ve yarım gerçeklerden oluşan bir kampanya

    Atletico'nun saldırısı bununla da sınırlı kalmadı; kulüp kaynakları, davanın taraflarını gerçeğin tamamını yansıtmayan bir medya anlatısı yaratmakla suçladı.

    Kaynaklar şöyle dedi: "Yalanlar ve yarım gerçeklerle dolu bir kampanya oluşturuldu. Bunun bedelini ödeyen tek taraf ise Atletico."

    Kulüp, oyuncunun çektiği sıkıntılar ve ayrılma isteği hakkında konuşmanın sürmesinin, Atletico'nun uğradığı zararlardan dikkatleri başka yöne çektiğine inanıyor; özellikle de bir numaralı yıldızının geleceği sürekli bir tartışma konusu haline geldikten sonra.

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  • Atletico'dan Alvarez ve menajerine yanıt

    Kulübün öfkesi oyuncunun çevresine, özellikle de Atletico yönetiminin mevcut duruma yol açan olaylarda başrol oynadığını düşündüğü menajeri Fernando Hidalgo'ya da yöneldi.

    Kulüp, daha önce yaptığı şikâyeti güncelleyerek Barcelona ve oyuncunun menajeri tarafından atılan yeni adımları ve gelişmeleri de kapsamasını hedefliyor; bu adım, Atletico'nun dosyayı sessizce kapatmaya niyeti olmadığını doğruluyor.

    Marca ayrıca, Alvarez'in mart ayında kendisini takımın en yüksek maaşlı oyuncusu yapacak bir sözleşme yenileme teklifini reddettiğini belirtiyor; söz konusu teklifle 7 milyon yerine 10 milyon euro alacaktı.

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  • Atletico bir şart koştu, ancak teklif ulaşmadı

    Oyuncunun geleceğini netleştirmek amacıyla Atletico, komisyonlar hariç 150 milyon euroluk bir teklifin ulaşması için son bir tarih belirlemişti ve teklifin 20 Haziran'a kadar kulübün ofislerine ulaşması gerekiyordu.

    Ancak bu gerçekleşmedi.

    Bu noktada Atletico, sunabileceği her şeyi sunduğunu ve Alvarez'in Barcelona'ya transferi konuşulmaya devam ederken krizin sonuçlarına katlanan tarafın kendisi olduğunu düşünüyor.

  • Öfkeye rağmen: Atletico oyuncusuna destek veriyor

    Marca'ya göre Atletico, sert ve saldırgan üsluba rağmen, konuya ilişkin tutumu ile oyuncunun sağlık durumunu birbirinden ayrı tutmaya özen gösterdi.

    Alvarez'in kendini rahatsız hissetmesi nedeniyle bugünkü antrenmanlara katılmamasının ardından kulüp, ona tam destek ve tıbbi yardım sağlayacağını, gruba dönmeye hazır hale gelene kadar tıbbi imkânlarını emrine sunacağını doğruladı.

    Ancak aynı zamanda Atletico yönetimi, ruh sağlığı, kaygı ve depresyon gibi hassas konuların kriz ortasına çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu meseleleri ciddiyetle ele aldığını ve oyuncuyu yardıma ihtiyaç duyduğu anda yalnız bırakmayacağını vurguladı.

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