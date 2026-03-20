Getty Images Sport
Çeviri:
Athletic Club, teknik direktör Ernesto Valverde’nin dört yılın ardından takımdan ayrılacağını doğruladı; La Liga ekibi, onun yerine eski Borussia Dortmund teknik direktörünü gözüne kestirdi
Valverde'nin veda mesajı
Haber, milli maç arası öncesinde gelmesi nedeniyle şok etkisi yarattı, ancak ayrılma kararı genel olarak taraftarların tahmin edebileceği bir şeydi. Valverde, son basın toplantılarında geleceğiyle ilgili soruları sürekli olarak geçiştirmişti ve geçmişte de görüldüğü üzere, dört yıl onun teknik direktörlük görevlerinin sınırını oluşturuyordu. Valverde, video açıklamasında taraftarlara doğrudan seslendi ve tüm dikkatinin hâlâ elindeki göreve odaklandığını açıkça belirtti.
Kulüp, "Bu açıklamayı, gelecek sezon Athletic'in teknik direktörü olmayacağımı duyurmak için yapıyorum" dedi. "Bu, bir süredir üzerinde düşündüğüm ve kulüple de görüştüğüm bir karar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda, bu Pazar Betis maçıyla başlayacak olan on önemli lig maçımızın kaldığını vurgulamak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istediğimiz, kazanacak çok şeyimiz olan, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız ve şüphesiz hepimiz bir arada kalırsak başarabileceğimiz on maç." Athletic de kendi veda mesajında bu duyguyu yineledi. "Kazanacak çok şeyimiz olan on maç kaldı. Henüz uygun bir veda töreni yapılmadı, teknik direktör."
San Mamés'in efsanevi ismi
Bu, Valverde’nin Aslanlar’ın başına geçtiği üçüncü dönem; daha önce 2003-05 ve 2013-17 yılları arasında kulübü yönetmişti. Pazar günü Athletic’in Real Betis ile karşılaşmasıyla teknik direktör olarak 495 maça ulaşacak ve bu rakamla kulüp tarihinin en çok maça çıkan teknik direktörü olacak. 500 maçlık bu olağanüstü kilometre taşına çok az kaldı. Kazandığı kupalar arasında 2015-16 Süper Kupa ve 2023-24 Copa del Rey bulunuyor; ikincisi, Athletic taraftarlarının 40 yıl sonra ilk kez Nervion Nehri boyunca ünlü tekne geçit töreni La Gabarra'yı düzenlemesine olanak sağladı. Ayrıca ikinci görev döneminde iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Teknik direktörlük kariyerinden önce Valverde, 1990 ile 1996 yılları arasında Athletic'te altı sezon oyuncu olarak forma giydi, 188 maça çıktı ve 50 gol attı. O, şüphesiz bir kulüp efsanesidir.
Terzic favori olarak öne çıkıyor
Athletic'in sportif direktörü Mikel Gonzalez, geçtiğimiz günlerde Valverde ile geleceği hakkında görüşmelerin önümüzdeki haftalarda yapılacağını belirtmişti; ayrıca başkan Jon Uriarte'nin, teknik direktörü kalmaya ikna etmek için her yolu denediği bildiriliyor. Bu çabalar sonuçta başarısızlıkla sonuçlandı ve dikkatler artık bir halef bulmaya yöneldi. Gündemde birkaç isim var. Premier Lig'de büyük bir etki yaratan ve Athletic'in Bask kimliğini paylaşan Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola, bu göreve çok uygun bir aday olarak görülüyor. Inigo Perez ise bir başka seçenek. Ancak AS, Uriarte'nin şu anda en çok tercih ettiği adayın, 2024 yılında Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan ve orada Real Madrid'e yenilen 43 yaşındaki Alman teknik direktör Edin Terzic olduğunu bildiriyor. Terzic, Dortmund ile Almanya Kupası'nı kazandı ve Jürgen Klopp, Slaven Bilić ve Lucien Favre gibi futbol dünyasının önde gelen teknik direktörlerinin altında çalıştı.
Athletic'in son düzlüğe odaklanması
Athletic, La Liga'yı beşinci veya altıncı sırada bitirerek elde edilecek Conference League biletini kazanmak için mücadele ediyor ve bunu garantilemek için önlerinde on maç kaldı. Valverde'nin kulüp içindeki konumu, sezon sonunda yapılacak veda töreninin önemli bir etkinlik olacağını gösteriyor; ancak şimdilik futbolun her şeyden önce geldiğini açıkça belirtti. Athletic gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkını elde ederse, bu sezonun sonunda yapılacak kutlamalar çok daha coşkulu geçecek.
