Athletic Club, teknik direktör Ernesto Valverde’nin dört yılın ardından takımdan ayrılacağını doğruladı; La Liga ekibi, onun yerine eski Borussia Dortmund teknik direktörünü gözüne kestirdi

Haber, milli maç arası öncesinde gelmesi nedeniyle şok etkisi yarattı, ancak ayrılma kararı genel olarak taraftarların tahmin edebileceği bir şeydi. Valverde, son basın toplantılarında geleceğiyle ilgili soruları sürekli olarak geçiştirmişti ve geçmişte de görüldüğü üzere, dört yıl onun teknik direktörlük görevlerinin sınırını oluşturuyordu. Valverde, video açıklamasında taraftarlara doğrudan seslendi ve tüm dikkatinin hâlâ elindeki göreve odaklandığını açıkça belirtti.

Kulüp, "Bu açıklamayı, gelecek sezon Athletic'in teknik direktörü olmayacağımı duyurmak için yapıyorum" dedi. "Bu, bir süredir üzerinde düşündüğüm ve kulüple de görüştüğüm bir karar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda, bu Pazar Betis maçıyla başlayacak olan on önemli lig maçımızın kaldığını vurgulamak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istediğimiz, kazanacak çok şeyimiz olan, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız ve şüphesiz hepimiz bir arada kalırsak başarabileceğimiz on maç." Athletic de kendi veda mesajında bu duyguyu yineledi. "Kazanacak çok şeyimiz olan on maç kaldı. Henüz uygun bir veda töreni yapılmadı, teknik direktör."