Athletic Club'ın yıldızı Nico Williams ciddi bir sakatlıktan kurtuldu; oyuncunun İspanya'nın Dünya Kupası mücadelesine yetişmesi bekleniyor

Athletic Club ve İspanya milli takımı, Williams’ın tıbbi muayene sonuçlarının ardından hep birlikte rahat bir nefes alabilir.

Kanat oyuncusu Pazartesi sabahı bir taramadan geçti ve bu tarama, hamstringinde ciddi bir yaralanma olmadığını, özellikle de tendonun etkilenmediğini doğruladı. Bu, oyuncunun San Mames'teki La Liga maçının ilk yarısında sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından hem kulüp doktorları hem de milli takım personeli için en büyük endişe kaynağıydı.

Marca'ya göre, teşhis yaklaşık üç haftalık bir iyileşme süresini işaret ediyor. Bu süre, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente için büyük bir moral kaynağı oldu, zira Euro 2024 finalinin MVP'si, Dünya Kupası kadrosu kesinleştiğinde kadroda yer alabilecek.