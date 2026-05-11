Getty Images Sport
Çeviri:
Athletic Club'ın yıldızı Nico Williams ciddi bir sakatlıktan kurtuldu; oyuncunun İspanya'nın Dünya Kupası mücadelesine yetişmesi bekleniyor
Testler ciddi bir tendon hasarını dışladı
Athletic Club ve İspanya milli takımı, Williams’ın tıbbi muayene sonuçlarının ardından hep birlikte rahat bir nefes alabilir.
Kanat oyuncusu Pazartesi sabahı bir taramadan geçti ve bu tarama, hamstringinde ciddi bir yaralanma olmadığını, özellikle de tendonun etkilenmediğini doğruladı. Bu, oyuncunun San Mames'teki La Liga maçının ilk yarısında sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından hem kulüp doktorları hem de milli takım personeli için en büyük endişe kaynağıydı.
Marca'ya göre, teşhis yaklaşık üç haftalık bir iyileşme süresini işaret ediyor. Bu süre, İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente için büyük bir moral kaynağı oldu, zira Euro 2024 finalinin MVP'si, Dünya Kupası kadrosu kesinleştiğinde kadroda yer alabilecek.
- Getty Images Sport
İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı yaklaşıyor
İyimser iyileşme takvimi, Williams’ın teorik olarak 15 Haziran’da İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçında sahada olabileceği anlamına geliyor. 4 Haziran’daki Irak ile oynanacak hazırlık maçını kaçırabilir olsa da, ABD’deki hazırlık kampına katılması bekleniyor.
De la Fuente'nin, ilk iki grup maçını kaçırması anlamına gelse bile oyuncunun iyileşmesini beklemeye hazır olduğu bildirilmişti, ancak bu önlemler artık gerekli olmayabilir.
İlk maçın rakibinin niteliği göz önüne alındığında, teknik ekip yine de Williams'ı rekabetçi maçlara yavaş yavaş alıştırmayı tercih edebilir. Ancak, turnuvanın ABD'deki başlangıcından itibaren onu takıma dahil etmek, 24 saat önce pek olası görünmeyen bir senaryoydu.
İspanya, giderek uzayan sakatlar listesiyle uğraşıyor
De la Fuente şu anda birkaç önemli hücum oyuncusu konusunda belirsiz bir dönemden geçiyor. Nico ile ilgili endişelerin ötesinde, İspanya teknik direktörü, hafif sakatlıklarla boğuşan Lamine Yamal ve Mikel Merino’nun fiziksel durumlarını da yakından takip ediyor.
Teknik ekip, Almanya'da başarıya ulaşan takımın çekirdeğinin dünya şampiyonasında da bozulmaması için fazla mesai yapıyor.
Victor Munoz da hafif bir baldır sakatlığı geçirdiği için gözlem altında olan bir başka isim. Munoz, milli takım kadrosuna daha yeni katılmış olsa da, sakatlığı grup içindeki en hafif sakatlık olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Athletic Club'ın sezon sonu değişiklikleri
Athletic Club için bu haber hem sevindirici hem de üzücü. Kulüp, yıldız oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalmaktan kurtulduğunu kutlarken, bu sakatlık Nico’nun İspanya Ligi sezonunun son bölümünde forma giyememesine neden oluyor.
Ernesto Valverde, Aslanlar en etkili hücum silahlarından yoksun olarak sezonu güçlü bir şekilde bitirmek isterken, kanatlarda alternatif çözümler bulmak zorunda kalacak.