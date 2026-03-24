Athletic Club, Ernesto Valverde'nin yerine geçmesi için eski Borussia Dortmund teknik direktörüyle ileri aşamadaki görüşmelerde
Terzic en çok tercih edilen isim olarak öne çıkıyor
Bild gazetesinin haberine göre Edin Terzic, La Liga ekibi Athletic Club'ın teknik direktörlüğüne geri dönmek üzere. 2024 yazında Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman-Hırvat teknik adam, o zamandan beri Amazon Prime ve RTL'de televizyon yorumcusu olarak çalışıyordu; ancak şimdi 2026 Temmuz'undan itibaren San Mames'te takımın başına geçmeye hazırlanıyor.
Bu gelişme, Athletic Club başkanı Jon Uriarte'nin Terzic'i kulübü yeni bir döneme taşıyacak "kesinlikle rüya gibi bir çözüm" olarak görmesiyle gerçekleşti. Bu pozisyon için birçok isim gündeme gelse de, eski BVB teknik direktörüyle yapılan görüşmeler son günlerde hızla ilerledi ve anlaşmanın yakın gelecekte sonuçlanabileceği düşünülüyor.
Bilbao'da Valverde dönemi sona erdi
Ernesto Valverde'nin ayrılma kararını açıklamasının ardından Bask kulübünde teknik direktörlük koltuğu boşaldı. 2024'teki Copa del Rey zaferi de dahil olmak üzere son derece başarılı bir dönem geçiren 62 yaşındaki teknik adam, bu yaz sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını taraftarlara bildiren kısa bir video mesajı paylaştı.
Valverde, Temmuz 2022'den bu yana takımın başında yer alarak istikrar ve taktiksel mükemmellik sağladı. Ayrılışı, önemli bir dört yıllık dönemin sonunu işaret ediyor ve Athletic yönetim kurulu, Terzic'in bu büyük boşluğu başarılı bir şekilde doldurabilecek modern taktiksel yaklaşıma ve kişiliğe sahip olduğuna inanıyor.
Avrupa hedefleri ve mevcut sıralamalar
Terzic, İspanya'ya gelir gelmez kendini Avrupa kupalarında teknik direktörlük yaparken bulabilir. Athletic Club şu anda La Liga'da 9. sırada yer alıyor ancak Avrupa kupalarına katılma yarışında hâlâ güçlü bir konumda. Kalan dokuz maçta, altıncı sıradaki Celta Vigo'nun sadece üç puan gerisindeyken, beşinci sıradaki Real Betis'e ise altı puan uzaklıkta bulunuyor.
Kulüp ligi ilk altı veya yedi içinde bitirirse, Terzic, Aslanlar'ı ya Avrupa Ligi'ne ya da Konferans Ligi'ne taşıyacak.
Terzic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki son başarılarının ardından yönetim kurulu, Avrupa sahnesinde kanıtlanmış deneyime sahip bir teknik direktör aradığı için bu olasılık, atamaya daha da ağırlık katıyor.
Dortmund'da kanıtlanmış bir başarı geçmişi
Terzic, Westfalenstadion'da yüksek baskı altında elde ettiği başarılarla öne çıkan bir kariyere sahip. 2018'den 2020'ye kadar yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçici teknik direktörlük görevini üstlendi ve 2021'de Dortmund'u DFB-Pokal şampiyonluğuna taşıdı. Teknik direktörlük görevinin ardından 2022'de teknik direktör koltuğuna geri döndü ve kulübü Wembley'de oynanan 2024 Şampiyonlar Ligi finaline taşımasıyla adından söz ettirdi.