Athletic Club, Ernesto Valverde'nin yerine geçmesi için eski Borussia Dortmund teknik direktörüyle ileri aşamadaki görüşmelerde

Bild gazetesinin haberine göre Edin Terzic, La Liga ekibi Athletic Club'ın teknik direktörlüğüne geri dönmek üzere. 2024 yazında Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman-Hırvat teknik adam, o zamandan beri Amazon Prime ve RTL'de televizyon yorumcusu olarak çalışıyordu; ancak şimdi 2026 Temmuz'undan itibaren San Mames'te takımın başına geçmeye hazırlanıyor.

Bu gelişme, Athletic Club başkanı Jon Uriarte'nin Terzic'i kulübü yeni bir döneme taşıyacak "kesinlikle rüya gibi bir çözüm" olarak görmesiyle gerçekleşti. Bu pozisyon için birçok isim gündeme gelse de, eski BVB teknik direktörüyle yapılan görüşmeler son günlerde hızla ilerledi ve anlaşmanın yakın gelecekte sonuçlanabileceği düşünülüyor.



