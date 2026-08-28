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Athletic Bilbao teknik direktörü Edin Terzic, Barcelona'ya karşı etkileyici ilk maçının ardından Fransız-Bask savunmacı Johaneko Louis-Jean'ı övdü
Tarihi bir Fransız-Bask soyu
Genç savunmacı Johaneko Louis-Jean, dönüm noktası niteliğindeki maçına çıkmak için sahaya adım attığında, Barcelona karşısında zorlu bir sınavı atlatmaktan fazlasını yaptı; adını Athletic Club tarihinin son derece seçkin bir bölümüne yazdırdı. Katı ve gurur duydukları transfer politikasıyla dünya çapında tanınan Bask kulübü, yalnızca İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısına yayılan daha geniş Bask Bölgesi'nde doğan ya da yetişen oyunculara forma veriyor. Louis-Jean da bu eşsiz sınır ötesi futbol mirasını, ender görülen bir soy zincirinin parçası olarak gururla sürdürüyor.
- Sergio Ros
Lizarazu ve Laporte'un izinden giderek
Louis-Jean, tarih boyunca Athletic Bilbao formasını giyen Fransa doğumlu sadece üçüncü oyuncu olarak seçkin bir gruba katıldı; Dünya Kupası şampiyonu Bixente Lizarazu ile modern dönemin istikrarlı ismi Aymeric Laporte'un izinden gidiyor. Fransa Bask Bölgesi doğumlu Lizarazu, 1996'da kulübe katıldığında bu yolda öncü isim olmuş ve gelecek nesillerin önünü açmıştı. Yıllar sonra Laporte, henüz 16 yaşındayken 2010'da Bilbao'ya gelerek parlak bir kariyerin temellerini attı ve ardından Avrupa futbolunun zirvesinde kendine sağlam bir yer edindi. Şimdi ise Louis-Jean, San Mamés'teki bir sonraki büyük Fransız-Bask bayrak taşıyıcısı olarak sahneye çıkıyor.
Perde arkasındaki sıkı çalışmanın ödüllendirilmesi
Karşılaşmanın ardından medyaya konuşan teknik direktör Edin Terzic, genç oyuncunun çıkış anına ve bu seviyeye ulaşmak için gereken adanmışlığa dikkat çekti. Athletic'in teknik patronu, ilk kez forma giyen oyuncunun önceki haftalarda antrenmanlarda gösterdiği saf ısrar sayesinde bu şansı hak ettiğini ve tarihi formanın muazzam ağırlığını taşıyabilecek durumda olduğunu kanıtladığını söyledi.
"Johan'la ilgili olarak, belki de bunu sizin için ilk kez yazdı... son haftalarda antrenmanlarda çok iyi çalışıyordu... bu yüzden bu fırsatı sonuna kadar hak etti."
- NurPhoto
Baskı altında sorumluluk almak
Dünya çapında rakiplere karşı deplasmanda, düşmanca bir atmosferdeki stada adım atmak, kendini göstermeye çalışan her genç oyuncuyu kolayca bunaltabilir. Ancak Terzic, Fransız-Bask savunmacının maç boyunca sergilediği olgunluk ve teknik kaliteden büyük ölçüde etkilendi; dünya futbolunun en büyük sahnelerinden birinde hiç sırıtmadı.
"Bence burada, bu taraftarın önünde, böylesine inanılmaz rakiplere karşı oynaması ve bunu gerçekten, gerçekten çok iyi bir şekilde yapması oldukça etkileyici."
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