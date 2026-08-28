Athletic Bilbao teknik direktörü Edin Terzic, Barcelona'ya karşı etkileyici ilk maçının ardından Fransız-Bask savunmacı Johaneko Louis-Jean'ı övdü

Karşılaşmanın ardından medyaya konuşan teknik direktör Edin Terzic, genç oyuncunun çıkış anına ve bu seviyeye ulaşmak için gereken adanmışlığa dikkat çekti. Athletic'in teknik patronu, ilk kez forma giyen oyuncunun önceki haftalarda antrenmanlarda gösterdiği saf ısrar sayesinde bu şansı hak ettiğini ve tarihi formanın muazzam ağırlığını taşıyabilecek durumda olduğunu kanıtladığını söyledi.

"Johan'la ilgili olarak, belki de bunu sizin için ilk kez yazdı... son haftalarda antrenmanlarda çok iyi çalışıyordu... bu yüzden bu fırsatı sonuna kadar hak etti."