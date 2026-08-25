Geçen sezon Athletic, sahasında yalnızca bir kez, Real Madrid'e 3-0 kaybettiği maçta üç gol yedi. Ancak bu savunma sağlamlığı çabucak ortadan kayboldu; Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'nun golleriyle Sevilla, Unai Simón'u üç kez avlamayı başardı. Erken gelen kırmızı karta ek olarak, Aitor Paredes'in hatası, Simón'un ilk goldeki konsantrasyon kaybı ve üçüncü gole yol açan Jesus Areso'nun talihsiz topuk pası gibi kritik yanlışlar da tabloyu ağırlaştırdı. Terzic'i şimdi, Simón'a 2023-24'te Zamora Kupası'nı kazandıran ve 2024-25'te en az gol yiyen o geçilmez savunmayı yeniden kurmak gibi acil bir görev bekliyor.