Getty Images Sport
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Athletic Bilbao, La Liga açılışında Sevilla'ya 3-1 mağlup olarak istenmeyen savunma rekoruna ortak oldu
San Mames'te kâbus gibi bir başlangıç
Athletic Bilbao, yeni La Liga sezonuna San Mames'te Sevilla'ya 3-1 yenilerek zorlu bir başlangıç yaptı. Maç, savunmacı Yuri Berchiche'nin henüz 11. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle erken bölümde felaket bir hâl aldı. 80 dakikadan uzun süre 10 kişi oynamak zorunda kalan Edin Terzic'in takımı, ısrarlı Sevilla hücumunu durdurmakta zorlandı. Bireysel hatalar pahalıya mal oldu ve Athletic Bilbao, savunmada geçen sezondan kalan olumsuz bir istatistiği hemen tekrarladı.
- Getty Images Sport
Savunmadaki zafiyetler ortaya çıktı
Geçen sezon Athletic, sahasında yalnızca bir kez, Real Madrid'e 3-0 kaybettiği maçta üç gol yedi. Ancak bu savunma sağlamlığı çabucak ortadan kayboldu; Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'nun golleriyle Sevilla, Unai Simón'u üç kez avlamayı başardı. Erken gelen kırmızı karta ek olarak, Aitor Paredes'in hatası, Simón'un ilk goldeki konsantrasyon kaybı ve üçüncü gole yol açan Jesus Areso'nun talihsiz topuk pası gibi kritik yanlışlar da tabloyu ağırlaştırdı. Terzic'i şimdi, Simón'a 2023-24'te Zamora Kupası'nı kazandıran ve 2024-25'te en az gol yiyen o geçilmez savunmayı yeniden kurmak gibi acil bir görev bekliyor.
Artan savunma endişeleri
İlk maç günündeki çöküş, Athletic'i 2025-26 sezonu boyunca rahatsız eden endişe verici savunma zaaflarını yeniden gözler önüne serdi; takım ligde 58 gol yiyerek ligin en kötü beşinci savunma performansına imza atmıştı. Aitor Paredes ikinci yarıda bir golle farkı azaltsa da hasar çoktan verilmişti. Bask kulübünün, San Mamés'i bir dönem aşılamaz bir kaleye dönüştüren direncini yeniden bulabilmesi için Terzic'in bu yapısal aksaklıklara hızla çözüm üretmesi gerekiyor.
- Ricardo Larreina Amador
Sıradaki zorlu deplasman Barcelona karşısında
Rahatlama kolay gelmeyecek; Athletic, perşembe günü Barcelona deplasmanıyla hızlı ve zorlu bir dönüş süreciyle karşı karşıya. Barcelona, açılış maçında Elche'yi 5-0 gibi farklı bir skorla geçmesinin ardından bu karşılaşmaya özgüveni yüksek giriyor; Raphinha, Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun yer aldığı hücum hattı geçen sezon maç başına ortalama 2,5 gol üretmişti. Athletic geçen sezon yalnızca sınırlı sayıda maçta gol yememeyi başarırken, Terzic'in eksik ve yıpranmış ekibini sezonun başındaki bu ivme kaybını durdurmak için devasa bir sınav bekliyor.
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