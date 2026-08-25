Getty Images Sport
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Athletic Bilbao, La Liga açılış maçında Sevilla'ya 3-1 mağlup olarak istenmeyen savunma rekoruna ortak oldu
San Mames'te kâbus gibi bir başlangıç
Athletic Bilbao, San Mames'te Sevilla'ya 3-1 yenilerek yeni La Liga sezonuna zor bir başlangıç yaptı. Maç, henüz 11. dakikada savunma oyuncusu Yuri Berchiche'nin doğrudan kırmızı kart görmesiyle erken bölümde felaket bir hâl aldı. 80 dakikadan fazla süreyi 10 kişi oynamak zorunda kalan Edin Terzic'in takımı, ısrarlı Sevilla hücumunu durdurmakta zorlandı. Bireysel hatalar pahalıya mal oldu ve Aslanlar, bir önceki sezondaki olumsuz savunma istatistiğini hemen yakaladı.
- Getty Images Sport
Savunmadaki kırılganlıklar ortaya çıktı
Geçen sezon Athletic, sahasında yalnızca bir kez, Real Madrid'e 3-0 kaybettiği maçta üç gol yemişti. Ancak bu savunma sağlamlığı hızla ortadan kayboldu ve Sevilla, Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'nun golleriyle Unai Simón'u üç kez avladı. Erken gelen kırmızı karta ek olarak, Aitor Paredes'in yaptığı hata, Simón'un açılış golündeki konsantrasyon kaybı ve Jesus Areso'nun üçüncü gole yol açan talihsiz topuğuyla pası gibi kritik yanlışlar da tabloyu ağırlaştırdı. Terzic'i şimdi, Simón'a 2023-24'te Zamora Kupası'nı kazandıran ve 2024-25'te en az gol yiyen o geçilmez savunmayı yeniden kurmak gibi acil bir görev bekliyor.
Artan savunma endişeleri
İlk maç günündeki çöküş, Athletic'i 2025-26 sezonu boyunca da rahatsız eden ve takımın 58 gol yemesine yol açan endişe verici savunma zaaflarını yeniden gözler önüne serdi; bu, ligin en kötü beşinci savunma performansıydı. Aitor Paredes ikinci yarıda bir gol bulmayı başarsa da hasar çoktan verilmişti. Bask kulübünün bir zamanlar San Mamés'i aşılamaz bir kaleye dönüştüren dayanıklılığı yeniden kazanabilmesi için Terzic'in bu yapısal aksaklıkları hızla gidermesi gerekiyor.
- Ricardo Larreina Amador
Sıradaki zorlu deplasman Barcelona karşısında
Rahatlama kolay gelmeyecek; Athletic, perşembe günü Barcelona deplasmanıyla hızlı ve zorlu bir dönüş sürecine giriyor. Barcelona, açılış maçında Elche'yi 5-0 gibi farklı bir skorla geçmesinin ardından bu karşılaşmaya büyük bir özgüvenle çıkıyor; Raphinha, Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun yer aldığı hücum hattı geçen sezon maç başına ortalama 2,5 gol üretmişti. Athletic geçen sezon yalnızca birkaç maçta kalesini gole kapatabildiği için, Terzic'in eksik ve yıpranmış ekibini sezonun başındaki bu ivme kaybını durdurmak adına çok büyük bir sınav bekliyor.
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