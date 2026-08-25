Geçen sezon Athletic, sahasında yalnızca bir kez, Real Madrid'e 3-0 kaybettiği maçta üç gol yemişti. Ancak bu savunma sağlamlığı hızla ortadan kayboldu ve Sevilla, Oso, Chidera Ejuke ve Isaac Romero'nun golleriyle Unai Simón'u üç kez avladı. Erken gelen kırmızı karta ek olarak, Aitor Paredes'in yaptığı hata, Simón'un açılış golündeki konsantrasyon kaybı ve Jesus Areso'nun üçüncü gole yol açan talihsiz topuğuyla pası gibi kritik yanlışlar da tabloyu ağırlaştırdı. Terzic'i şimdi, Simón'a 2023-24'te Zamora Kupası'nı kazandıran ve 2024-25'te en az gol yiyen o geçilmez savunmayı yeniden kurmak gibi acil bir görev bekliyor.