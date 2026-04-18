Ateşli gerginlik ve kırmızı kart! Werder Bremen, HSV'ye karşı çılgın Kuzey derbisini kazandı

İki gol atan Stage, derbinin kahramanı oldu. Danimarkalı oyuncu ilk yarıda muhteşem bir kafa vuruşuyla (37.) gol attı, ardından ikinci yarıda yaklaşık 20 metreden ayakla üst direğin altına muhteşem bir vuruşla (57.) gol attı ve böylece Bremen'in sekiz yılı aşkın bir süredir Hamburg'a karşı aldığı ilk iç saha galibiyetini sağladı. Cameron Puertas uzatma dakikalarında skoru 3-1'e çıkardı (90.+1).

Robert Glatzel, 41.800 seyircinin izlediği ve biletleri tükenen Weserstadion'da, aynı derecede güzel bir golle geçici olarak skoru eşitlemişti (41.). Philip Otele, ateşli Kuzey derbisinin son dakikalarında sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Bakery Jatta'ya verilen bir başka kırmızı kart ise video görüntüleri incelendikten sonra geri alındı (85.). Ayrıca uzatma dakikalarında yardımcı antrenörler Jan Hoepner (Werder) ve Loic Favé (HSV) kırmızı kart gördü.

Her iki takım da 31 puanla küme düşme hattının 5 puan üzerinde yer alırken, sezonun bitimine 4 hafta kala ilk doğrudan küme düşme hattına 7 puan fark atmış durumda. Yeşil-Beyazlılar son iki mağlubiyetin ardından tekrar 3 puanı cebine koyarken, HSV ise 5 maçtır galibiyet bekliyor. Teknik direktör Merlin Polzin'in takımı bahar formunu kaybetti ve son dokuz maçından sadece birini kazandı.