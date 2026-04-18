Teknik direktör Daniel Thioune'nin takımı, Jens Stage'in attığı iki gol sayesinde Hamburger SV'yi 3-1 (1-1) mağlup etti ve puan olarak sevimsiz rakibine yetişti.
Çeviri:
Ateşli gerginlik ve kırmızı kart! Werder Bremen, HSV'ye karşı çılgın Kuzey derbisini kazandı
İki gol atan Stage, derbinin kahramanı oldu. Danimarkalı oyuncu ilk yarıda muhteşem bir kafa vuruşuyla (37.) gol attı, ardından ikinci yarıda yaklaşık 20 metreden ayakla üst direğin altına muhteşem bir vuruşla (57.) gol attı ve böylece Bremen'in sekiz yılı aşkın bir süredir Hamburg'a karşı aldığı ilk iç saha galibiyetini sağladı. Cameron Puertas uzatma dakikalarında skoru 3-1'e çıkardı (90.+1).
Robert Glatzel, 41.800 seyircinin izlediği ve biletleri tükenen Weserstadion'da, aynı derecede güzel bir golle geçici olarak skoru eşitlemişti (41.). Philip Otele, ateşli Kuzey derbisinin son dakikalarında sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Bakery Jatta'ya verilen bir başka kırmızı kart ise video görüntüleri incelendikten sonra geri alındı (85.). Ayrıca uzatma dakikalarında yardımcı antrenörler Jan Hoepner (Werder) ve Loic Favé (HSV) kırmızı kart gördü.
Her iki takım da 31 puanla küme düşme hattının 5 puan üzerinde yer alırken, sezonun bitimine 4 hafta kala ilk doğrudan küme düşme hattına 7 puan fark atmış durumda. Yeşil-Beyazlılar son iki mağlubiyetin ardından tekrar 3 puanı cebine koyarken, HSV ise 5 maçtır galibiyet bekliyor. Teknik direktör Merlin Polzin'in takımı bahar formunu kaybetti ve son dokuz maçından sadece birini kazandı.
55 ay sonra Weser Nehri kıyısında oynanacak ilk Kuzey Derbisi
Tüm rekabete rağmen: Weser Nehri kıyısında 55 ay sonra oynanan ilk Kuzey Derbisi, dostluğun da damgasını vurdu – en azından teknik direktör koltuklarında. Thioune ve Polzin yıllarca omuz omuza çalıştı; önce 2014'ten itibaren VfL Osnabrück'te, ardından 2021'e kadar Hamburg'da. Thioune, bugün dostu olan Polzin'i destekledi ve onu yardımcısı yaptı. Cumartesi günü ise büyük sahnede ilk teknik direktör düellosu yaşandı.
Tribünlerdeki tüyler ürpertici atmosferin coşkusuyla her iki takım da sahada hızlı bir başlangıç yaptı. HSV, Glatzel'in serbest vuruştan kafayla attığı golle hemen tehlike yarattı (5.), Werder ise kararlı bir şekilde ileriye doğru yolunu aradı. Justin Njinmah'ın dar açıdan yaptığı ilk denemede Daniel Heuer Fernandes hazırdı (7.), Puertas'ın ceza sahası sınırından yaptığı şutta da HSV kalecisi sorun yaşamadı.
Tribünlerde birkaç kez yangın çıktı
Maçın devamında ev sahibi takım topun hakimiyetini ele geçirdi, ancak gol fırsatlarını yakalayan taraf Hamburg oldu. İlk olarak Ransford Königsdörffer, uzun bir pasın ardından yaptığı vuruşla kaleyi az farkla ıskaladı (26.). Bir dakika sonra Fabio Vieira, yaklaşık 20 metreden yaptığı kavisli vuruşla Bremen kalecisi Mio Backhaus'u zorladı.
Olaylar sakinleşmiş gibi göründüğü anda Werder golü buldu. Yukinari Sugawara'nın nokta atışı ortasında Stage, 5 metreden topu ağlara gönderdi. Konuk takımın cevabı sadece dört dakika sonra geldi: Bremen'in bir başka atağının ardından Hamburg takımı ışık hızıyla kontratağa çıktı; Glatzel, Nicolas Capaldo'nun uzun pasının ardından sahanın yarısını koşarak topu sol üst köşeye gönderdi.
İkinci yarıda maçın yoğunluğu daha da arttı. Tribünlerdeki taraftarlar sürekli piroteknik yakarken - maç başlamadan önce bile sahaya roketler atılıyordu - oyuncular birbirleriyle çok sert mücadeleler verdi. HSV, Stage'in ikinci golüyle bir kez daha geriye düşünce tüm gücüyle atağa geçti, ancak sayıca az olan takım beraberliği yakalayamadı. Aksine, Werder skoru daha da artırdı.