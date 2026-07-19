Rodri’nin son üç yılı oldukça inişli çıkışlı geçti: Önce uzun bir süre sadece yükseliş yaşadı – hem de gerçekten en tepeye kadar –, ardından acı verici ve yorucu bir çöküş döneminden geçmek zorunda kaldı ve şimdi, 2026 yazında, yeniden zirvede. Belki de Pazar günü yine gerçekten en tepeye çıkacak.

Haziran 2023’te Rodri, Inter Milano ile oynanan final maçında attığı 1-0’lık galibiyet golüyle Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Bundan bir yıl kadar sonra İspanya’yı Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı; birkaç ay sonra da Ballon d’Or ödülünü kazanarak bu orta saha stratejisti, dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Ancak Rodri’nin geçmesi gereken o çukur dönemi o zamanlar çoktan başlamıştı.

2026 yılının Temmuz ortasında gururla şunu söyleyebilir: İki yıl önce olduğu gibi yine o oyuncu haline geldi. 2026 Dünya Kupası her zaman Rodri’nin en büyük hedefi olmuştu – ve o bu hedefi kendi hedefi haline getirdi. Gerçi, muhtemelen bunu duymak bile istemeyecektir. O yüzden şöyle desek daha iyi olur: Rodri, 2026 Dünya Kupası’nı İspanya’nın Dünya Kupası’na dönüştürdü.