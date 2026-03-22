Atalanta, Zappacosta'ya son: Verona'yı 1-0 yendi, Palladino Şampiyonlar Ligi'ne 7 puan uzaklıkta

Serie A'nın 30. haftası
Atalanta-Verona 1-0
Golcüler: 37' Zappacosta (A).
Üç maç, iki beraberlik ve bir mağlubiyetin ardından, ayrıca Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda aldığı ağır yenilginin ardından ligde yeniden galibiyete dönmek: Raffaele Palladino'nun Atalanta'sı görevi başarıyla yerine getirdi Bergamo'daki New Balance Arena'da 15. dakikada Zappacosta'nın golüyle 1-0 galip gelerek üç puanı yeniden kazandı ve ilk dört sıraya girme umudunu biraz daha canlı tuttu. Como ile arasındaki farkı 7 puana indiren Atalanta, Serie A'nın30. haftasında, artık umutsuz durumda olan, ligin sondan ikinci sırasındaki ve küme düşme hattından 9 puan geride bulunan Paolo Sammarco'nun Verona'sını mağlup etti.