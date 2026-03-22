Atalanta, Zappacosta'ya son: Verona'yı 1-0 yendi, Palladino Şampiyonlar Ligi'ne 7 puan uzaklıkta

79' - Carnesecchi yine Orban'ın karşısına çıkıyor; bu kez muhteşem bir atlayışla müdahale ediyor ve Nijeryalı oyuncunun şutunu kurtarıyor.





77' - Verona 1-1'e çok yaklaştı. Orban ceza sahasında topu aldı ve çok iyi bir pozisyondan Carnesecchi'yi geçemeyen güçlü bir sağ ayak vuruşuyla topu üstten dışarı attı.





56' - Krstovic'in şutu üst direğe çarpıyor! De Ketelaere'nin derin pasıyla iyi bir pozisyona gelen forvet, Montipò'nun üzerinden lob deniyor, ancak top üst direğe çarpıp dışarı çıkıyor.





48' - Carnesecchi'den mucizevi kurtarış, Belghali'nin sol kanattan ortasında: Bowie'ye dokunamıyor, Atalanta kalecisi inanılmaz bir müdahaleyle topu köşeye çeliyor.





37' - ATALANTA ÖNE GEÇİYOR, ZAPPACOSTA! Kanat oyuncusu ceza sahası sınırında bir seken topu topladı ve güzel bir sol ayak vuruşuyla Montipò'yu mağlup etti.





18' - Ederson için ne fırsat ama! Zappacosta sağ kanattan ilerliyor, ortayı yapıyor ve Brezilyalı oyuncu boş kaleye vuruş yapmak üzereyken son anda Akpa Apro araya giriyor ve mucizevi bir kurtarış yapıyor.