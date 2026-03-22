Goal.com
Canlı
Atalanta VeronaGetty

Çeviri:

Atalanta, Zappacosta'ya son: Verona'yı 1-0 yendi, Palladino Şampiyonlar Ligi'ne 7 puan uzaklıkta

Atalanta-Verona 1-0

Golcüler: 37' Zappacosta (A).


Üç maç, iki beraberlik ve bir mağlubiyetin ardından, ayrıca Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda aldığı ağır yenilginin ardından ligde yeniden galibiyete dönmek: Raffaele Palladino'nun Atalanta'sı görevi başarıyla yerine getirdi Bergamo'daki New Balance Arena'da 15. dakikada Zappacosta'nın golüyle 1-0 galip gelerek üç puanı yeniden kazandı ve ilk dört sıraya girme umudunu biraz daha canlı tuttu. Como ile arasındaki farkı 7 puana indiren Atalanta, Serie A'nın30. haftasında, artık umutsuz durumda olan, ligin sondan ikinci sırasındaki ve küme düşme hattından 9 puan geride bulunan Paolo Sammarco'nun Verona'sını mağlup etti.


  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER:

    79' - Carnesecchi yine Orban'ın karşısına çıkıyor; bu kez muhteşem bir atlayışla müdahale ediyor ve Nijeryalı oyuncunun şutunu kurtarıyor.


    77' - Verona 1-1'e çok yaklaştı. Orban ceza sahasında topu aldı ve çok iyi bir pozisyondan Carnesecchi'yi geçemeyen güçlü bir sağ ayak vuruşuyla topu üstten dışarı attı.


    56' - Krstovic'in şutu üst direğe çarpıyor! De Ketelaere'nin derin pasıyla iyi bir pozisyona gelen forvet, Montipò'nun üzerinden lob deniyor, ancak top üst direğe çarpıp dışarı çıkıyor.


    48' - Carnesecchi'den mucizevi kurtarış, Belghali'nin sol kanattan ortasında: Bowie'ye dokunamıyor, Atalanta kalecisi inanılmaz bir müdahaleyle topu köşeye çeliyor.


    37' - ATALANTA ÖNE GEÇİYOR, ZAPPACOSTA! Kanat oyuncusu ceza sahası sınırında bir seken topu topladı ve güzel bir sol ayak vuruşuyla Montipò'yu mağlup etti.


    18' - Ederson için ne fırsat ama! Zappacosta sağ kanattan ilerliyor, ortayı yapıyor ve Brezilyalı oyuncu boş kaleye vuruş yapmak üzereyken son anda Akpa Apro araya giriyor ve mucizevi bir kurtarış yapıyor.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (76' Hien); Zappacosta, de Roon (89' Samardzic), Ederson (63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (76' Musah), Zalewski (63' Raspadori); Krstovic. Teknik direktör: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (86' Bernede), Gagliardini (66' Al Musrati), Harroui (66' Suslov), Frese (46' Oyegoke); Bowie (78' Sarr), Orban. Teknik direktör: Sammarco


    Sarı kartlar: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)

    Kırmızı kart:

    Hakem: Ayroldi

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Atalanta crest
Atalanta
ATA