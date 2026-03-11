Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı aldığı ağır yenilgiye rağmen 'otobüsü park etme'yi reddetme kararının arkasında duruyor

Dengesiz skoruna rağmen Palladino, ilkelerinden vazgeçmenin asla bir seçenek olmadığını vurguladı. Atalanta'yı eleme turlarına taşıyan agresif, adam adama savunma stilinin rakibin gücüne bakılmaksızın sürdürülmesi gerektiğini savundu. "Bu yenilgi bizim için bir deneyim ve ben yine aynı şekilde oynardım, çünkü tüm turnuvalarda ilerlemek istiyorsak zihniyetimiz budur" diye açıkladı teknik direktör.

Ayrıca, sonucun takımında kalıcı izler bırakacağı yönündeki iddiaları da reddetti ve şunları ekledi: "Etkileri mi? Hayır, biz her zaman geri dönüş yaptık. Cumartesi günü, Inter'in gücüne rağmen geri dönüş yapacağımızı zaten biliyoruz. Başımızı dik tutmalıyız. Luis Diaz ve Olise gibi güçlü bir takımla karşılaştık; onlar müthiş ve sonuna kadar gidecekler. Oyuncularımla hala gurur duyuyorum."