Donny Afroni

Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı aldığı ağır yenilgiye rağmen 'otobüsü park etme'yi reddetme kararının arkasında duruyor

Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, takımının Bayern Münih'e evinde 6-1 gibi yıkıcı bir mağlubiyet yaşamasını izlemesine rağmen, taktiksel yaklaşımını sansasyonel bir şekilde savundu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı Bergamo ekibi için kabusa dönüştü, ancak teknik direktör futbol felsefesinden ödün vermedi ve Alman devine karşı daha defansif bir düzen benimseme fikrini reddetti.

    Bu yenilgi, Atalanta'nın Avrupa tarihindeki en ağır yenilgilerinden biriydi, ancak eski Monza teknik direktörü, bu deneyimin kulübün gelişimi için gerekli bir zorluk olduğunu düşünüyor. Bayern, Bergamo'da maçı kontrol etti ve domine etti. Atalanta'nın orta sahayı doldurma stratejisi geri tepti ve Bayern'in yaratıcı oyuncularının yararlanabileceği boşluklar bıraktı, bu da ilk 25 dakikada 3 gol farkla geride kalmalarına neden oldu. Bayern, ikinci yarıda üç gol daha ekleyerek maçı fiilen bitirdi.

    Taktiksel cesaretten pişmanlık yok

    Dengesiz skoruna rağmen Palladino, ilkelerinden vazgeçmenin asla bir seçenek olmadığını vurguladı. Atalanta'yı eleme turlarına taşıyan agresif, adam adama savunma stilinin rakibin gücüne bakılmaksızın sürdürülmesi gerektiğini savundu. "Bu yenilgi bizim için bir deneyim ve ben yine aynı şekilde oynardım, çünkü tüm turnuvalarda ilerlemek istiyorsak zihniyetimiz budur" diye açıkladı teknik direktör.

    Ayrıca, sonucun takımında kalıcı izler bırakacağı yönündeki iddiaları da reddetti ve şunları ekledi: "Etkileri mi? Hayır, biz her zaman geri dönüş yaptık. Cumartesi günü, Inter'in gücüne rağmen geri dönüş yapacağımızı zaten biliyoruz. Başımızı dik tutmalıyız. Luis Diaz ve Olise gibi güçlü bir takımla karşılaştık; onlar müthiş ve sonuna kadar gidecekler. Oyuncularımla hala gurur duyuyorum."

  • Derin oturmayı reddetme

    Palladino, daha konservatif bir "otobüsü park etme" stratejisinin zararı sınırlayıp sınırlamayacağı sorulduğunda özellikle kararlıydı. "Saha içindeki değerler nedeniyle zorluklar bekliyorduk. Onların niteliklerini ve güçlerini kabul ediyoruz. Bu zihniyete ve DNA'ya sahip olduğumuz için buraya geldik ve bunu değiştirmeyeceğiz" dedi. "Bölgesel savunma oynamaya başlamayacağız. Ben bu görüşteyim ve sonucu kabul edeceğiz. Ya kazanırız ya da dersimizi alırız." 

    Atalanta için bundan sonra ne olacak?

    Sonuç, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi macerasının sona erdiğini kesin olarak söylemek mümkün olsa da, önümüzdeki hafta Allianz Arena'da ikinci maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi hayali sönükleşiyor olsa da, Atalanta, Serie A lideri Inter Milan ile oynayacağı yüksek riskli maça hazırlanırken, hızla iç saha maçlarına odaklanmak zorunda. Teknik ekip, bu zorlu dönemi atlatmak ve ilk altı içinde yer alma hedefini sürdürmek için takımın tarihsel direncine güveniyor. 

