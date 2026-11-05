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Gianluca Minchiotti
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Atalanta, Sarri: "Saçma bir gol yemeseydik kazanabilirdik. 10 sakat oyuncumuz vardı"

Atalanta - Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Konferans Ligi

Teknik direktör, Kazaklarla berabere kalınan maçın ardından konuşuyor

Gelecek maçlar
MON

MON

Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA

Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Conference League'de Kairat Almaty ile sahasında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Sky mikrofonlarına konuştu: "14 oyuncunun yokluğunda bu hafta yeniden çıkış haftamız olacaksa işimiz zor. Bugün 10 sakatımız vardı; dört oyuncunun durumuna ilişkin değerlendirmeler de oynatılmalarını tavsiye etmiyordu. Aptalca bir gol yemeseydik maçı kesinlikle kazanabilirdik, sonrasında ise işimiz zorlaştı."

Sarri sözlerini şöyle sürdürdü: "Durumumuzu hafifleten pek çok etken var. Bu bir puanı alıp ileride tur atlamayı garantilemeye çalışacağız."

  • Oyunculara gelince: "İnsan kendi oyuncularından her zaman çok şey bekler. Şu açık ki Scamacca sahalardan uzak kaldı ve onu ilk kez dün gördüm, bu yüzden ondan çok daha fazlasını beklemek de zor."

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Gelecek maçlar
MON

MON

Serie A

08 Kas 2026

ATA

ATA