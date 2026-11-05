Gelecek maçlar MON Serie A 09:00 ATA

Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Conference League'de Kairat Almaty ile sahasında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Sky mikrofonlarına konuştu: "14 oyuncunun yokluğunda bu hafta yeniden çıkış haftamız olacaksa işimiz zor. Bugün 10 sakatımız vardı; dört oyuncunun durumuna ilişkin değerlendirmeler de oynatılmalarını tavsiye etmiyordu. Aptalca bir gol yemeseydik maçı kesinlikle kazanabilirdik, sonrasında ise işimiz zorlaştı."

Sarri sözlerini şöyle sürdürdü: "Durumumuzu hafifleten pek çok etken var. Bu bir puanı alıp ileride tur atlamayı garantilemeye çalışacağız."