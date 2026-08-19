Atalanta, Sarri: “Romagnoli mi? Başka takımlara kayıtlı oyuncular hakkında konuşmak nezaketsizlik olur”

Maurizio Sarri, Atalanta teknik direktörü, yarın akşam Bergamo'da oynanacak Conference League ön elemesi ilk maçında Hapoel Tel-Aviv ile karşılaşacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu: "Önem verdiğimiz bir maç. Zorlu bir kura çektik, çünkü teknik kalitesi küçümsenmeyecek bir takımla karşılaşıyoruz. Zor bir maç bekliyorum ve kesinlikle bir savaş olacak".





Ortamla ilgili olarak: "Birlik içinde olan ve aidiyet duygusu yüksek bir ortam buldum, dolayısıyla heyecan var ve biraz da midede kelebekler uçuşuyor. Biz bir süreçten geçen ama hâlâ gelişim aşamasında olan bir takımız, düşündüğünüzden çok daha kaliteli ve bizden çok daha fazla resmi maçı bacaklarında olan zorlu bir rakiple karşı karşıyayız".