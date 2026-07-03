Birkaç hafta önce başlayan görüşmeler bir sonuca yaklaştı: Başlangıçta yaklaşık 15 milyon avroluk bir değer biçen Cagliari, biraz daha düşük bir teklifi kabul etme eğiliminde; 11 milyon avroya kadar çıkmış olan Atalanta ise bazı bonuslar ekleyerek aradaki farkı kapatabilir. Anlaşma, bugün akşam saatlerinde sonuçlanabilir.