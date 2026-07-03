Maurizio Sarri ve Cristiano Giuntoli yönetimindeki yeni Atalanta, bu yazın ilk transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Sky Sport’un haberine göre, Nerazzurri kulübü, eski Lazio teknik direktörü tarafından oyun kurucu pozisyonunda öncelikli hedef olarak gösterilen orta saha oyuncusu Gianluca Gaetano’nun Cagliari’den transferini önümüzdeki saatler içinde sonuçlandırmayı umuyor.
Çeviri:
Atalanta, Sarri’nin ilk transferi gerçekleşmeye yaklaştı: Gaetano için Cagliari ile düşük bir bedel üzerinde anlaşma sağlandı; işte transfer bedeli
DÖNÜM NOKTASI BİR ADIM ÖTE
Birkaç hafta önce başlayan görüşmeler bir sonuca yaklaştı: Başlangıçta yaklaşık 15 milyon avroluk bir değer biçen Cagliari, biraz daha düşük bir teklifi kabul etme eğiliminde; 11 milyon avroya kadar çıkmış olan Atalanta ise bazı bonuslar ekleyerek aradaki farkı kapatabilir. Anlaşma, bugün akşam saatlerinde sonuçlanabilir.
EDERSON'DAN SONRA
Gianluca Gaetano, Cagliari’de son derece başarılı bir sezon geçirdi; bu sezon ligde 33 maça çıktı, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Dönüm noktası, Sardunya ekibinin teknik direktörü Fabio Pisacane’nin aldığı pozisyon değişikliği kararıyla geldi; Pisacane, eski Napoli oyuncusunu orta saha oyuncusundan oyun kurucuya dönüştürdü. Atalanta’nın, Manchester United’a transfer olan Ederson’un yerini doldurmak için Gaetano’ya ilgi duyması da bu gelişmeden kaynaklanıyor.
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