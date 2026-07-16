Atalanta’nın spor merkezinin bulunduğu Zingonia’da, yeni teknik direktör Maurizio Sarri’nin basına tanıtıldığı gün yaşandı. Napoli’deki görevinden sonra yeniden bir araya geldiği sportif direktör Cristiano Giuntoli’nin yanı sıra Antonio ve Luca Percassi ile Steve Pagliuca’nın da eşlik ettiği Raffaele Palladino’nun halefi, Lazio ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından karşısına çıkan bu yeni mücadeleye duyduğu büyük gururu dile getirdi.
Çeviri:
Atalanta, Sarri’nin ilk sözleri: “Bergamo’da kazanmayı hayal ediyorum. Ederson kalmak istiyor, takımın temel direği olacak. Scamacca’yı %100 formuna kavuşturmak istiyorum; Zalewski ve Samardzic için yeni roller planlıyorum.”
NEDEN BERGAMO?
“Kulübe teşekkür etmek istedim. Bana gösterilen saygı nedeniyle Bergamo’ya geldim. Stadyum, Zingonia, atmosfer ve bu kulübün ne kadar çok çalıştığı beni çok etkiledi. Elbette benim felsefem çok farklı, ancak önceliğim iyi bir Atalanta görmek. Hem zor hem de önemli bir sezon bekliyorum. İyi iş çıkarmak için gerekli imkânlar var, ancak çalışmamız gerekiyor. Teknik direktörüm ne düşündüğümü ve oyuncuların benim oyun anlayışım için sahip olduğu özellikleri biliyor; tabii ki Atalanta’nın da kendi felsefesi var. Kadronun kalitesi yerinde, transfer piyasasında ise gelişmeleri bekleyip göreceğiz,” dedi Sarri basın toplantısının başında.
SCAMACCA DAHA FAZLASINI YAPABİLİR, SAMARDZIC İÇİN YENİ GÖREV
Konuşma daha sonra daha teknik ve taktiksel konulara kaydı ve Maurizio Sarri, hem oyun sistemi hem de bazı oyuncuların sahadaki pozisyonları açısından olası değişikliklerden bahsetti: “Samardzic’i ve Zalewski’yi orta sahanın iç kesiminde yeni bir pozisyonda deniyoruz. Ayrıca, Lazio’da da çalıştırmak istediğim bir oyuncu olan Raspadori’yi de düşünüyorum. Ayrıca Atalanta’nın Krstovic ve Scamacca gibi çift haneli gol sayısına ulaşmış iki önemli forveti olduğunu düşünüyorum. Scamacca güçlü bir forvet, ancak daha fazlasını yapabilecek özelliklere sahip olduğuna inanıyorum. Asıl zorluk onu %100 performans seviyesine getirmek ve umarım kendisi de bu konuda işbirliği yapar. Scalvini mi? Farklı seçenekleri değerlendireceğiz: Onu sol kanat veya sağ kanat forveti olarak deniyorum.”
EDERSON'DAN YENİDEN BAŞLIYORUM
Tanıtım basın toplantısı sırasında Maurizio Sarri, transfer piyasasıyla ilgili bazı sorulara da yanıt verdi. İlk olarak, Manchester United’a (45 milyon avro karşılığında) transferi gerçekleşmeyen ve geçtiğimiz günlerde Atalanta’dan sözleşme yenileme teklifi alan Ederson’un geleceğinden bahsetti. “Ederson takıma geri dönecek. Benim endişem, bu gencin bizimle kalırken nasıl bir ruh hali içinde olacağıydı. Aksine, Ederson olgunluk gösterdi ve kalmak için büyük bir istek sergiledi: Bu Atalanta takımının temel taşlarından biri olacak. Gaetano’nun transferi mi? Bu, sportif direktörün bize verdiği büyük bir hediyeydi. Genel olarak bakıldığında sezon uzun olacak ve 4-2-3-1 gibi bir diziliş açısından alternatiflerimiz de olacak. Bekleyip göreceğiz, elimizde birçok çözüm var.”
SARRI’NİN HEDEFLERİ
Maurizio Sarri’nin basın toplantısı, Atalanta’nın başında ulaşmayı umduğu hedefler ve niyetleri hakkında yaptığı bir açıklamayla sona erdi: “Hedefimiz rekabetçi bir takım olmak. İlk günlerin zor geçeceğini biliyorum, ancak iyi iş çıkarabileceğimize inanıyorum. Napoli’de de başlangıçta zorluklar yaşamıştık, sonra işlerin nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Bergamo’da bir şeyler kazanmak isterim, ancak bazı açılardan yolculuk, varış noktasından daha güzeldir ve umarım Nerazzurri’deki yolculuğum da Napoli’de yaşadığım gibi harika bir yolculuk olur.”
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