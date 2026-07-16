Atalanta, Sarri’nin ilk sözleri: “Bergamo’da kazanmayı hayal ediyorum. Ederson kalmak istiyor, takımın temel direği olacak. Scamacca’yı %100 formuna kavuşturmak istiyorum; Zalewski ve Samardzic için yeni roller planlıyorum.”

Konuşma daha sonra daha teknik ve taktiksel konulara kaydı ve Maurizio Sarri, hem oyun sistemi hem de bazı oyuncuların sahadaki pozisyonları açısından olası değişikliklerden bahsetti: “Samardzic’i ve Zalewski’yi orta sahanın iç kesiminde yeni bir pozisyonda deniyoruz. Ayrıca, Lazio’da da çalıştırmak istediğim bir oyuncu olan Raspadori’yi de düşünüyorum. Ayrıca Atalanta’nın Krstovic ve Scamacca gibi çift haneli gol sayısına ulaşmış iki önemli forveti olduğunu düşünüyorum. Scamacca güçlü bir forvet, ancak daha fazlasını yapabilecek özelliklere sahip olduğuna inanıyorum. Asıl zorluk onu %100 performans seviyesine getirmek ve umarım kendisi de bu konuda işbirliği yapar. Scalvini mi? Farklı seçenekleri değerlendireceğiz: Onu sol kanat veya sağ kanat forveti olarak deniyorum.”