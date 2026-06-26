Milano’da heyecan dolu günler yaşanıyor; Cardinale ve Amorim, yeni Milan’ı şekillendiriyor. Öncelik, kaliteli bir forvet oyuncusu transfer etmek ve bu kapsamda çabalar PSG’den Goncalo Ramos’a yoğunlaşıyor. Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili transferler de en az bunun kadar önemli olacak: Son günlerde, Rossoneri kadrosundaki oyuncular için çeşitli ilgi beyanları geldi.
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Atalanta, Sarri Jashari ve Ricci’ye büyük önem veriyor: Milan’ın yanıtı
GIUNTOLI, JASHARI İÇİN ISRAR EDİYOR
Atalanta, Ederson’un Manchester United’a ve Palestra’nın Chelsea’ye transferlerinden 100 milyondan fazla gelir elde etti. Cristiano Giuntoli, bu bütçenin bir kısmını Milan'ın orta saha oyuncusu Ardon Jashari'ye yatırmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Atalanta'nın yeni sportif direktörü, İsviçre milli takım oyuncusunun menajerleriyle temasa geçerek durumu yoklamaya çalıştı; ancak şu an için ne oyuncudan ne de Milan kulübünden olumlu bir yanıt gelmedi.
RICCI İÇİN GİRİŞİM
Giuntoli, Jashari’yi hedefliyor ve tekrar deneyecek; Sarri ise Ricci’ye güvenmeyi tercih ediyor. Oyuncunun menajeri de bu transfer döneminde Dea’ya geçişi olumlu karşılıyor. Şu an için bir görüşme başlatmak için henüz erken; Atalanta sadece Jashari hakkında ön araştırma yaptı, Ricci hakkında ise henüz bir adım atmadı, ancak bu gelişme takip edilmeye değer. Tabii Milan izin verirse...