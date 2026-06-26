Atalanta, Sarri Jashari ve Ricci’ye büyük önem veriyor: Milan’ın yanıtı

Giuntoli, Jashari’yi hedefliyor ve tekrar deneyecek; Sarri ise Ricci’ye güvenmeyi tercih ediyor. Oyuncunun menajeri de bu transfer döneminde Dea’ya geçişi olumlu karşılıyor. Şu an için bir görüşme başlatmak için henüz erken; Atalanta sadece Jashari hakkında ön araştırma yaptı, Ricci hakkında ise henüz bir adım atmadı, ancak bu gelişme takip edilmeye değer. Tabii Milan izin verirse...