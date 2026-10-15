Conference League'de Atalanta'nınPafos'u mağlup etmesinin ardından Maurizio Sarri, Sky'a konuştu.





"Maça iyi başladık ve Venezia maçının aksine çok sayıda fırsat yakaladık. Bu akşam ne zaman doğrudan hücuma çıkacağımızı, ne zaman pas yapacağımızı daha iyi seçtik. Son bölümdeki o pozisyon dışında rakibe neredeyse hiçbir fırsat vermedik; o pozisyonda gol yemiş olmamız üzücü. Teknik kalite farkı görüldü çünkü iyi bir maç çıkardık. Bu tür karşılaşmalarda farkın sahaya yansımaması riski her zaman vardır. Üstelik Pafos, Fiorentina'ya karşı maçın son bölümünde yalnızca 3-2 kaybetmişti; dolayısıyla kolay bir maç değildi. Takım iyi oynadı. İki maçtır tehlike yaratma kapasitemizi belirgin biçimde artırdık; şimdi denge ve sağlamlık da bulmalıyız."





"Çok fazla sakatlık mı var? Lige, UEFA'ya, FIFA'ya şikâyette bulunun... Sadece bizim için değil, herkes için çok fazla. Tüm sonuçlarıyla birlikte saçma bir fikstüre tabiyiz. Avrupa kupalarındaki bu üç günde yaşanan çeşitli durumları okudum; ne yazık ki bu, karşı karşıya olduğumuz bir risk. Oyuncular milli takımlardan döndüğünde bir başka risk daha var: Scalvini milli takımdan döner dönmez sakatlandı, Raspadori de milli takımdan sakatlık sorunuyla döndü. Fikstür bu ve beni asıl şaşırtan, Futbolcular Derneğinin hiçbir şey söylememesi."





"Burada çalışmak oldukça kolay: Kulüp örnek alınacak bir yapıya sahip. En azından ben daha önce böyle bir ortamla karşılaşmamıştım. Elbette takım, uzun yıllar boyunca tamamen farklı bir futbol oynadı; bu yüzden bu tür zorluklar yaşanabilir. Ancak oyuncular istekli ve gelişiyorlar. Umarım gelişmek için hâlâ çok alanımız vardır: İlk yılımızda nereye ulaşabileceğimizi açıkçası bilmiyorum ama orta vadede oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmayı hedefledik."