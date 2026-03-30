11 Kasım'da görevden alınan Juric'in yerine geçen Raffaele Palladino, son beş aydaki iyi sonuçlara bakılırsa Bergamo'da yeni bir başarılı dönem başlatabilir.
Atalanta, Palladino ile yeniden yola çıkıyor: sözleşme uzatımı ve uzun vadeli proje
YENİLEME HAZIR
Atalanta, ligin ara vermesini fırsat bilerek yıldız oyuncularının geleceğini planlıyor. Müzakereler üç ay sonra başlayacak, ancak geleceğin temelleri Primavera takımında atılıyor. Bunun başını, sözleşmesi 2027’de sona erecek olan takımın teknik direktörü Palladino çekiyor. 11 Kasım'da Juric'in yerine geçen Palladino, takımı 13. sıradan 7. sıraya taşıyarak Avrupa kupaları için mücadeleye soktu, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ve İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Kulüp ona güveniyor ve uzun vadeli projeleri tercih ettiği için ona şimdiden sözleşme yenileme teklifinde bulundu. Son açıklamalarında teknik direktör, kendisi kadar hırslı ve en güzel Avrupa'yı hayal etmeye devam eden Bergamo'da önümüzdeki aylarda sürdüreceği çalışmalara odaklanarak geleceğe daha da yönelmiş görünüyor.
GASPERINI'DEN SONRA YENİ DÖNEM
Böylece sözleşmesi, daha önce kararlaştırılan süreden iki yıl daha uzun bir süreyle, 2029 yılına kadar uzatılmış olacak. Percassi ailesi, yeni projeye devamlılık kazandırmakla birlikte Palladino’yu rakiplerinden “koparmak” istiyor. Nitekim son günlerde, son zamanlardaki kötü sonuçlar ve Avrupa kupalarından elenmenin ardından Roma’da Gasperini’ye yönelik hoşnutsuzluk söylentileri yaygınlaşmıştı. Bergamo'da bazıları onun geri dönüşünü umuyor, ancak Giallorossi taraftarları Grugliasco'lu teknik direktörün yanında yer alırken, Bergamo kulübü Palladino ile devam etmeye kararlı. Geçmişi geride bırakıp sadece geleceğe bakarak, yeni bir Avrupa döngüsü başlatmak istiyorlar. Palladino, Nerazzurri'nin teknik direktörlüğünü üstlendiğinden bu yana maç başına ortalama 1,77 puan elde etti. 42 yaşına yaklaşan ve oldukça hırslı olan teknik direktör, Napoli'nin listesine de girdi: ancak onun hayali, bir gün Premier Lig'de antrenörlük yapmak; Bergamo'daki görevinden önceki aylarda dil ve futbol eğitimi aldığı İngiltere'de.