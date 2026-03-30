Atalanta, Palladino ile yeniden yola çıkıyor: sözleşme uzatımı ve uzun vadeli proje

Böylece sözleşmesi, daha önce kararlaştırılan süreden iki yıl daha uzun bir süreyle, 2029 yılına kadar uzatılmış olacak. Percassi ailesi, yeni projeye devamlılık kazandırmakla birlikte Palladino’yu rakiplerinden “koparmak” istiyor. Nitekim son günlerde, son zamanlardaki kötü sonuçlar ve Avrupa kupalarından elenmenin ardından Roma’da Gasperini’ye yönelik hoşnutsuzluk söylentileri yaygınlaşmıştı. Bergamo'da bazıları onun geri dönüşünü umuyor, ancak Giallorossi taraftarları Grugliasco'lu teknik direktörün yanında yer alırken, Bergamo kulübü Palladino ile devam etmeye kararlı. Geçmişi geride bırakıp sadece geleceğe bakarak, yeni bir Avrupa döngüsü başlatmak istiyorlar. Palladino, Nerazzurri'nin teknik direktörlüğünü üstlendiğinden bu yana maç başına ortalama 1,77 puan elde etti. 42 yaşına yaklaşan ve oldukça hırslı olan teknik direktör, Napoli'nin listesine de girdi: ancak onun hayali, bir gün Premier Lig'de antrenörlük yapmak; Bergamo'daki görevinden önceki aylarda dil ve futbol eğitimi aldığı İngiltere'de.