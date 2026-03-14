Atalanta, Palladino: "Hakem kararları mı? Ben görmedim, Marelli her şeyin kurallara uygun olduğunu söyledi. Hak ettiğimiz bir puan, maçı kazanabilirdik"

"Zor bir haftaydı; Bayern ve Inter gibi iki dev takıma karşı mücadele ettik. Takımın verdiği tepkiyi özellikle zihinsel açıdan beğendim, çünkü bu maçların etkileri devam edebilirdi, ancak onlar gerçek erkekler ve büyük futbolcular olarak tepki verdiler. Maçın yoğunluğunu ve oyuna girenlerin ruhunu beğendim. Bu, 4 aydır büyük bir performans sergileyen harika bir grup. Geldiğimden beri onlardan çok şey istedim ve onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü büyük bir özveri ile her şeylerini, yüreklerini ve cesaretlerini ortaya koyuyorlar. İki veya üç günde bir maç oynamak kolay değil. Bugün harika bir maç çıkardılar. Maç boyunca zorlu bir süreçten geçtik. İlk yarıda daha geride kalma fikri bizden çıktı. Maalesef 4-5 pozisyonda iyi olamadık, maçı kazanabilirdik de. Hak ettiğimiz bir puan, bir noktada kazanabilirdik de kaybedebilirdik de ama bu bizim DNA'mız. Sonra maçın gidişatının değişebileceğini biliyordum ve oyuna girenler her zaman çok enerji katıyor. Gerçekten çok memnun ve mutluyum çünkü takım gelişmeye devam ediyor, oyuna girenler her zaman büyük bir ivme kazandırıyor."