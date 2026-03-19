Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, Serie A'nın 31. haftasının fikstürünü değiştirdi: ertelenen maçlar

Atalanta, dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenini resmen noktaladı. Son 16 turuna kalan tek İtalyan takımı olan La Dea, Bayern Münih'e 10-2'lik ağır birskorla elendi. Artık Palladino'nun takımı için dikkatler tekrar lig maçlarına dönüyor. Atalanta, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılmak için sahada mücadele etmeyi sürdürürken, aynı zamanda Coppa Italia finaline kalma şansını da sürdürüyor.





Serie A Ligi, önümüzdeki lig maçlarının takvimi belirlenirken daha önce duyurduğu gibi, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kalıp kalmaması durumunda iki farklı senaryo öngörmüştü.