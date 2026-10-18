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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

Atalanta karşısında AC Milan oyuncu puanları: San Siro'daki beş gollü nefes kesen maçta Adrien Rabiot parladı

AC Milan
Player ratings
Atalanta
A. Rabiot
R. Amorim
AC Milan - Atalanta
Serie A

AC Milan, San Siro'da Atalanta'yı zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek maçın son bölümünde yaşadığı tehlikeye rağmen üç puanı aldı. Adrien Rabiot, yaratıcılığıyla maçın öne çıkan ismiydi. Milan üç farklı üstünlüğe ulaşsa da ardından Atalanta'nın etkili geri dönüşüne karşı koymak zorunda kaldı.

AC Milan, San Siro'da Atalanta'yı heyecan dolu bir maçta 3-2 yenerek Serie A sezonuna yaptığı etkileyici namağlup başlangıcı sürdürdü. Ruben Amorim'in takımı, devre arasına iki farklı üstünlükle girince rahat bir galibiyete ilerliyor gibi görünüyordu. Taktik düzeni sayesinde topa %56 oranında sahip olan Milan, oyunu kontrol etti ve daha kaliteli gol fırsatları yarattı. Bunu, konuk ekibin 1,65'ine karşılık 2,41'lik gol beklentisi (xG) değeri de ortaya koydu.

Ancak ikinci yarı çok daha çalkantılı geçti. Devrenin başlarında farkı 3-0'a çıkaran Milan, savunmadaki konsantrasyon kaybı nedeniyle Atalanta'nın iki gol bulmasına engel olamadı ve maçın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.

Son dakikalardaki baskıya ve kalesinde dört isabetli şut görmesine rağmen Milan, hücumun son bölgesindeki teknik kalitesi ve orta saha oyuncularının etkili performansı sayesinde, üçüncü sıradaki Lazio'nun bir puan gerisinde dördüncü sıradaki yerini korudu.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    Kaleci ve savunma

    Mike Maignan - 6/10

    Milan kaptanı ilk bir saati nispeten sakin geçirdi ancak son bölümde savunma düzeni bozulunca zor durumda kaldı. Maç boyunca iki kurtarış yaptı fakat Atalanta, Milan savunmasındaki boşlukları bulurken yenilen iki golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Baskı altında Milan’ın geriden oyun kurmasına yardımcı olan pasları ise her zamanki gibi güvenilirdi.

    Koni De Winter - 6,5/10

    Üçlü savunmanın sağında görev yapan De Winter, Rowe’un yarattığı tehdide karşı büyük ölçüde disiplinliydi. Atalanta’ya yalnızca iki korner fırsatı veren savunma performansına katkıda bulundu ve hava toplarında sağlam bir görüntü çizdi. Ancak takımının son bölümde yediği goller, maç üzerindeki genel etkisini biraz azalttı.

    Mario Gila - 7,5/10

    Savunmacı için büyük bir başarıya imza attığı, ancak taktiksel bir hamleyle geç oyundan çıktığı bir geceydi. İlk bir saatte müthiş oynayan Gila, doğru zamanda ileri çıkarak 57. dakikada ağları buldu ve Milan’ı 3-0 öne geçirdi. Ancak 84. dakikada sarı kart gördü ve Amorim skoru korumak için hemen ardından onu oyundan aldı.

    Strahinja Pavlovic - 6,5/10

    Sırp savunmacı, Krstovic’i durdurmak için fiziksel mücadelelere girerek savunma hattına gereken sertliği kattı. İlk 60 dakika geçilmez görünen savunmanın bir parçasıydı ancak Atalanta tempoyu artırıp kanatlara dinç oyuncular sürdüğünde biraz zorlandı.

  • Orta saha

    Yunus Musah - 7/10

    Dinamik bir rolde görev yapan Musah'ın enerjisi, Milan'ın orta saha mücadelesini kazanmasında hayati önem taşıdı. Hücum ile savunma arasındaki geçişlerde önemli rol oynayarak takımının yaklaşık 601 pas yapmasına katkı sağladı. Milan, Atalanta'nın maçın son bölümündeki yeniden yükselişine karşı sahaya taze güç sürmek isterken Musah 75. dakikada oyundan alındı.

    Diego Moreira - 7,5/10

    Moreira, devre arasından hemen önce Rabiot'nun golünde kritik asisti yaparak maçın gidişatını kökten değiştirdi. Hatlar arasında boşluk bulma becerisi, oyundan alınana kadar Atalanta'nın kanat beklerine sürekli sorun çıkardı.

    Samuel Chukwueze - 6,5/10

    Kanatta hareketli bir görüntü sergileyen Chukwueze, doğrudan kaleye yönelen koşularıyla Atalanta savunmasını geriye itti. Gol veya asist kaydedemese de sahadaki varlığı, Pulisic ve Rabiot'nun değerlendirebileceği alanlar açtı. Amorim'in 53. dakikada oyundan aldığı ilk oyuncu oldu.

    Luka Modric - 7,5/10

    Maçın temposunu zorlanmadan kontrol eden Hırvat oyuncu için yaş yalnızca bir sayı gibi görünüyor. Pas isabeti, Milan'ın yüzde 56 topla oynama oranına ulaşmasına yardımcı olurken sahadaki taktiksel konumlanışı, maçın büyük bölümünde Atalanta'nın etkili kontra ataklar geliştirmesini engelledi.


  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    Hücum

    Adrien Rabiot - 9/10

    Modern orta saha oyununda ders niteliğinde bir performans sergiledi. Rabiot, 43. dakikada kritik ikinci golü attı, 57. dakikada ise Gila’nın golünün asistini yaptı. İlk golün hazırlığında da rol aldı. Nadiren görülen bir aşırı hırs anında, 41. dakikada sarı kart gördü. Sahadaki açık ara en iyi oyuncuydu.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Hücumun odak noktasındaki Ramos, kendisinden bekleneni yaptı. 24. dakikada kazandıkları penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla gole çevirerek gol perdesini açtı ve gecenin seyrini belirledi. Hücum hattının en ucunda iyi oynadı, takım arkadaşlarına sürekli bir pas seçeneği sundu ve Atalanta’nın stoperlerine baskı yaptı.

    Christian Pulisic - 7/10

    Amerikalı oyuncu, bu takımın hücumdaki yaratıcılığının merkezinde yer almaya devam ediyor. Kendisi gol atamasa da hareketliliği ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantılar, Milan’ın 2,41’lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasında belirleyiciydi. 75. dakikada San Siro tribünlerinin sıcak alkışları eşliğinde oyundan çıktı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Omari Hutchinson - 6/10

    53. dakikada Chukwueze'nin yerine oyuna girdi. Bireysel becerisinden kesitler gösterdi ancak Atalanta geri dönüşe başladığında beklediğinden daha fazla savunma yapmak zorunda kaldı.

    Pervis Estupinan - 6/10

    Sol tarafta savunmaya istikrar kazandırmak için 75. dakikada oyuna alındı. Konuk ekipten Zappacosta ileri çıktıkça yoğun çaba harcamak zorunda kaldı.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Orta sahayı sağlamlaştırmak için son bölümde oyuna alındı ancak Atalanta son on dakikada kalabalık şekilde hücuma çıkınca maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

    Ruben Loftus-Cheek - 6/10

    Son 15 dakikada takımına ihtiyaç duyduğu fiziksel gücü kattı ve artan baskıya rağmen Milan'ın maçı galibiyetle tamamlamasına yardımcı oldu.

    Fikayo Tomori - Puan verilmedi

    Skoru korumak için 84. dakikada Gila'nın yerine oyuna alındı. Adil bir puanlama yapılabilecek kadar uzun süre sahada kalmadı.

    Ruben Amorim - 7,5/10

    Amorim'in 3-4-2-1 sistemi bir saat boyunca kusursuz işledi ve Atalanta'nın önde baskısını etkisiz hâle getirdi. Son bölümdeki goller onu rahatsız edecek olsa da Rabiot ile Modric'i birlikte ilk 11'de başlatma kararı, takımına sahanın merkezinde üstünlük sağlayan taktiksel bir ustalık örneğiydi.

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