AC Milan, San Siro'da Atalanta'yı heyecan dolu bir maçta 3-2 yenerek Serie A sezonuna yaptığı etkileyici namağlup başlangıcı sürdürdü. Ruben Amorim'in takımı, devre arasına iki farklı üstünlükle girince rahat bir galibiyete ilerliyor gibi görünüyordu. Taktik düzeni sayesinde topa %56 oranında sahip olan Milan, oyunu kontrol etti ve daha kaliteli gol fırsatları yarattı. Bunu, konuk ekibin 1,65'ine karşılık 2,41'lik gol beklentisi (xG) değeri de ortaya koydu.

Ancak ikinci yarı çok daha çalkantılı geçti. Devrenin başlarında farkı 3-0'a çıkaran Milan, savunmadaki konsantrasyon kaybı nedeniyle Atalanta'nın iki gol bulmasına engel olamadı ve maçın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.

Son dakikalardaki baskıya ve kalesinde dört isabetli şut görmesine rağmen Milan, hücumun son bölgesindeki teknik kalitesi ve orta saha oyuncularının etkili performansı sayesinde, üçüncü sıradaki Lazio'nun bir puan gerisinde dördüncü sıradaki yerini korudu.