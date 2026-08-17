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Atalanta, kanat beki Raoul Bellanova için Fulham'ın 20 milyon euroluk teklifini reddetti
Bergamo yönetimi ayrılığa izin vermiyor
Serie A ekibi, Bellanova'yı Premier Lig'e götürmek için Fulham'ın yaptığı 20 milyon euroluk (£17 milyon/$23 milyon) resmî teklifi reddetti. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre La Dea yönetiminin, mevcut yaz transfer döneminde 26 yaşındaki İtalyan millî futbolcuyla yollarını ayırma gibi bir planı yok. Bu net tavır, yeni teknik direktör Sarri'nin doğrudan devreye girip yönetime kanat bekini satış listesinden çıkarması yönünde çağrıda bulunmasının ardından geldi.
- Getty Images Sport
Eski teknik direktör süreyi sınırladı
Bu gelişme, geçen sezon Serie A'da yalnızca 24 maça çıkan ve eski teknik direktörü Raffaele Palladino döneminde gözden düşen Bellanova için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ancak, Sarri'nin Bergamo'ya gelişi oyuncunun kaderini değiştirdi; deneyimli teknik adam, savunmacının çalışma disiplini, fiziksel dayanıklılığı ve patlayıcı teknik özelliklerinin büyük bir hayranı. Eski Lazio teknik direktörü, gelecek sezon onu taktik düzeninin temel taşlarından biri yapmaya kararlı ve Everton'ın transfer döneminin başlarında yaptığı ilk girişimin ardından Premier League'den gelen ilginin önünü net şekilde kapatıyor.
Kanat derinliği hâlâ hayati önem taşıyor
Atalanta'nın genç yeteneği Marco Palestra'nın Chelsea'ye transferine onay vermesinin ardından, eski Milan ve Inter kanat oyuncusunu kadroda tutma kararı kritik görülüyor; bu durum Bergamo kulübünün sağ bekte daha fazla ayrılığa tahammül edemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca ilk tercih olan bek Davide Zappacosta artık 34 yaşında ve aralıksız maç trafiğini tek başına taşıması makul şekilde beklenemez. Bellanova'nın ideal yaşı, kanattaki baş döndürücü hızı ve keskin hücum içgüdüleri, onu Sarri'nin savunmasının sağ tarafında uzun vadeli ideal halef hâline getiriyor.
- Buzzi
Yoğun açılış fikstürü kapıda
Bellanova'nın taktiksel çok yönlülüğü ve geçen sezondaki hamstring sorunlarını atlatmış olması, Sarri'nin takımına birçok kulvarda kritik savunma istikrarı ve hücum katkısı sağlayacak. Atalanta ise dikkatini hemen kıta sahnesindeki görevine çevirecek; 20 Ağustos Perşembe günü Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek. Bergamo ekibi, ardından sadece üç gün sonra 2026-27 Serie A sezonuna Sassuolo'yu ağırlayarak başlayacak.
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