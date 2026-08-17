Atalanta, kanat beki Raoul Bellanova için Fulham'ın 20 milyon euroluk teklifini reddetti

Bu gelişme, geçen sezon Serie A'da yalnızca 24 maça çıkan ve eski teknik direktörü Raffaele Palladino döneminde gözden düşen Bellanova için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ancak, Sarri'nin Bergamo'ya gelişi oyuncunun kaderini değiştirdi; deneyimli teknik adam, savunmacının çalışma disiplini, fiziksel dayanıklılığı ve patlayıcı teknik özelliklerinin büyük bir hayranı. Eski Lazio teknik direktörü, gelecek sezon onu taktik düzeninin temel taşlarından biri yapmaya kararlı ve Everton'ın transfer döneminin başlarında yaptığı ilk girişimin ardından Premier League'den gelen ilginin önünü net şekilde kapatıyor.