Atalanta, Inter maçı için Ederson'u kadroya geri kazandırdı; ancak Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori ile ilgili de yeni gelişmeler var: Sky Sport'un haberine göre, orta saha oyuncusu yarın saat 15:00'te oynanacak Inter ile yapılacak lig maçı öncesinde San Siro'ya çağrılacak. Brezilyalı oyuncu, son altı maçı kaçırdıktan sonra tekrar kadroda yer alacak: en son Borussia Dortmund ile oynanan ilk maçta forma giymişti, ardından kas yorgunluğu nedeniyle sonraki haftalarda sahalardan uzak kalmıştı.
Atalanta, Inter için iyi haberler: Ederson iyileşti, De Ketelaere ve Raspadori konusunda karar verilecek
ORTA SAHA SEÇİMİ
Bu geri dönüş, Nerazzurri'nin orta sahası için önemli bir alternatif oluşturuyor; ancak Brezilyalı oyuncu başlangıçta yedek kulübesinde yer alması bekleniyor: Teknik ekip, uzun süren aradan sonra onu kademeli olarak takıma dahil etmeyi tercih ediyor; bu nedenle ilk on birde büyük olasılıkla yine De Roon ve Pasalic yer alacak.
DE KETELAERE VE RASPADORI'NİN TERCİHİ
Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori'nin durumları ise henüz belirsizliğini koruyor: Her iki oyuncu da takımın Milano'daki kampına katılacak, ancak maç kadrosunda yer alıp almayacaklarına dair nihai karar ancak yarın sabah verilecek. Tıbbi ekip, maç kadrosuna alınmalarına ilişkin şüpheleri gidermeden önce, durumlarını son ana kadar takip etmek istiyor.
