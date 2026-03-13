Atalanta, Inter için iyi haberler: Ederson iyileşti, De Ketelaere ve Raspadori konusunda karar verilecek

Atalanta, Inter maçı için Ederson'u kadroya geri kazandırdı; ancak Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori ile ilgili de yeni gelişmeler var: Sky Sport'un haberine göre, orta saha oyuncusu yarın saat 15:00'te oynanacak Inter ile yapılacak lig maçı öncesinde San Siro'ya çağrılacak. Brezilyalı oyuncu, son altı maçı kaçırdıktan sonra tekrar kadroda yer alacak: en son Borussia Dortmund ile oynanan ilk maçta forma giymişti, ardından kas yorgunluğu nedeniyle sonraki haftalarda sahalardan uzak kalmıştı.