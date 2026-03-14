FC Internazionale v Atalanta BC - Serie A

Atalanta, Inter'e skoru eşitledi: Krstovic, Pio Esposito'nun golüne cevap verdi; San Siro'da tartışmaların gölgesinde 1-1 berabere kaldılar

Serie A'nın 29. haftasında oynanan Inter-Atalanta maçını canlı olarak izledik

Inter-Atalanta, Serie A'nın 29. haftası

INTER-ATALANTA 1-1

GOLLER: 27' Pio Esposito (I), 83' Krstovic (A)

Atalanta, maçın sonlarında Inter'e yetişti: San Siro'da tartışmalı bir şekilde 1-1 bitti. Ev sahibi takım, ilk yarının 27. dakikasında Pio Esposito'nun golüyle skoru açtı; bu golde Carnesecchi'nin hatası da etkili oldu. İkinci yarıda Chivu'nun oyuncuları skoru ikiye katlamak için birçok fırsat yakaladı, ancak maçın sonlarında Krstovic'in dokunuşuyla Atalanta skoru eşitledi. Inter, Sulemana ile Dumfries arasındaki temasa büyük tepki gösterdi. Nerazzurri, Atalanta forvetinin faul yaptığını iddia etti. Frattesi'nin ceza sahasında Scalvini tarafından faul yapıldığı iddia edilen pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesi de tartışmalara neden oldu. 

    INTER(3-5-2): Sommer; Akanji (80' De Vrij), Bisseck, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (76' Frattesi), Zielinski, Sucic (46' Mkhitaryan), Dimarco (65' L. Henrique); Thuram, Esposito (65' Bonny). Teknik direktör: Chivu.

    ATALANTA(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65' Hien); Zappacosta, De Roon (76' De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (51' Ederson), Zalewski (65' Sulemana); Scamacca (51' Krstovic). Teknik direktör: Palladino.

    HAKEM: Manganiello

    SARI KART: Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I)

    KIRMIZI KART: Chivu (I)

