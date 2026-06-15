Atalanta, Hojbjerg'i kadrosuna katmayı hayal ediyor: Giuntoli, onu Juventus'a da transfer etmek istemişti

Ancak şu anda bu transfer karmaşık görünüyor. Hojbjerg'in transferi için baskı yapanlar arasında, orta saha oyuncusunun uzun süredir hayranı olan sportif direktör Cristiano Giuntoli de bulunuyor. Giuntoli, Juventus'ta görev yaptığı dönemde Danimarkalı oyuncuyu takip etmiş ve onu Serie A'ya transfer etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.





Sözleşme açısından Hojbjerg, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Marsilya ile bağlı. Geçtiğimiz sezon toplam 43 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 5 asist kaydetti.



