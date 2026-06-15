Atalanta geleceğe bakıyor ve yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için ilk hamleleri planlıyor. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, Bergamo kulübünün transfer listesinin en başında şu anda Olympique Marsilya'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg yer alıyor. Nerazzurri yönetimi, bugün Dea'nın yeni teknik direktörü olarak resmiyet kazanan Maurizio Sarri'ye rekabetçi bir kadro sunmak için değerlendirmelere çoktan başladı. En yakından takip edilen isimler arasında, uluslararası alanda büyük deneyime ve güvenilirliğe sahip olduğu düşünülen Danimarkalı orta saha oyuncusu da yer alıyor.
AFP
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Atalanta, Hojbjerg'i kadrosuna katmayı hayal ediyor: Giuntoli, onu Juventus'a da transfer etmek istemişti
Ancak şu anda bu transfer karmaşık görünüyor. Hojbjerg'in transferi için baskı yapanlar arasında, orta saha oyuncusunun uzun süredir hayranı olan sportif direktör Cristiano Giuntoli de bulunuyor. Giuntoli, Juventus'ta görev yaptığı dönemde Danimarkalı oyuncuyu takip etmiş ve onu Serie A'ya transfer etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.
Sözleşme açısından Hojbjerg, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Marsilya ile bağlı. Geçtiğimiz sezon toplam 43 maça çıkan oyuncu, 5 gol ve 5 asist kaydetti.