Atalanta, üstünlüğünü koruyamadı ve maçın sonuna kadar zor anlar yaşadı, ancak ilk yarıda Zappacosta'nın golüyle Hellas'ı mağlup ederek 3 değerli puanı kazandı.
Atalanta-Hellas Verona, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Zappacosta belirleyici oldu, De Roon Nerazzurri tarihine geçti
ATALANTA
Carnesecchi 6,5: İki kez kaleyi kurtardı; önce Bowie’nin, ardından Orban’ın şutlarına uçarak müdahale etti
Scalvini 6,5: faul yapmadan sarı takımın ilerleyişini durdurdu
Djimsiti 6,5: Takım arkadaşlarına talimatlar verdi, son ana kadar elinden geleni yaptı
Kolasinac 6,5: Özellikle ikinci yarıda, tehlikeyi uzak tutmak için birçok kez kendini feda etti
(Hien 5,5 31’ st: oyuna girdi ve sarı kart gördü
Zappacosta 7,5: ceza sahası sınırından attığı sol ayakla yaptığı sihirli vuruş maçı belirledi, ortalarda ve koşularında harika bir performans sergiledi
De Roon 7: Kaptan, Atalanta formasıyla 435 maçta kalan Bellini'yi geçerek 436 maçla tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu rekoruna ulaşarak tarihe adını yazdırdı.
(Samardzic sv 43’ st)
Ederson 7: Eksikliği hissedilen bir hücum oyuncusu, birçok iyi fikri var ve bunları hayata geçiriyor
(Pasalic 6 18’ st: Enerji düştüğünde takıma tazelik kattı)
Bernasconi 6: Zalewski ile aynı pozisyonda oynuyor ancak Polonyalı kadar boşluk bulamıyor
De Ketelaere 6: Etkili değil, az fikir üretiyor, parlak değil
(Musah 6 31’ st: önümüzdeki iki ayda yardımcı olacak bir yedek
Zalewski 6,5: Krstovic'e, özellikle ilk yarıda çok değerli paslar verdi
(Raspadori 6 19’ st: İtalya’da Scamacca’ya yetişmeye hazır
Krstovic 7: Tek eksiği gol, ikinci yarıda kale önünde bir fırsatı kaçırdı. Yazık
Teknik Direktör: Palladino 6,5: Avrupa'ya giden yolda büyük takımların gerisinde kalmamak için, kirli de olsa bir galibiyete ihtiyaç vardı ve doğru değişikliklerle bunu başardı
HELLAS VERONA
Montipò 6: Hellas'ın kalecisi, Zappacosta'nın çapraz vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı, ardından savunmada iyi iş çıkardı
Nelsson 5,5: Başlangıçta iyi bir savunma sergiledi ancak enerjisi uzun sürmedi
Edmundsson 5,5: Hemen sarı kart görerek performansını zorlaştırdı
Valentini 5: Uzun vadede telaş ve gerginlik üstün geliyor
Belghali 6,5: Her zaman iyi fikirler üretti ve son ana kadar beraberliği inandı
Akpa Akpro 6,5: Fikirleriyle çok değerli, Nerazzurri karşısında zorlu bir rakip, bire bir mücadelelerde de iyi
(Bernede 40’ st)
Gagliardini 5,5: Eski oyuncusu ev sahibi seyirciler tarafından yuhalandı, faul yapmadan savunma yapamadı, hem de Roon hem de Ederson onu durdurmayı başardı
(Al-Musrati 6 21’ st: oyuna iyi girdi, beraberlik golüne çok yaklaştı)
Harroui 6: görevini yaptı, fiziksel ve fedakar bir maç çıkardı, çok çaba sarf etti ve gücü kalmadığında oyundan çıktı.
(Suslov 6 21’ st): birkaç kez kendini gösterdi, ceza sahasından çok uzaktaydı
Frese 5: Kötü başladı ve daha da kötü bitti, Bergamo'da oynanan bu maçta azim ve kalite eksikliği vardı
(Oyegoke 6 1’ st): takım arkadaşından daha ikna ediciydi, ama yeterli olmadı
Bowie 5: Gereksiz bir anda kale önünde hata yaptı, ardından Carnesecchi topun gidişatını tahmin etti
(Sarr 6 33’ st): deniyor
Orban 6: Son ana kadar beraberliğe inandı ve Carnesecchi'yi gol değerinde bir kurtarışa zorladı, ancak en iyi yaptığı kontratakları daha fazla değerlendirebilirdi.
Teknik Direktör: Sammarco 5,5: Sarr ve El-Musrati'nin katkıları daha önce gerekliydi, küme düşmedi ama kurtuluş için başka puanlar da kaybetti.