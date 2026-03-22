Atalanta-Hellas Verona, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Zappacosta belirleyici oldu, De Roon Nerazzurri tarihine geçti

Montipò 6: Hellas'ın kalecisi, Zappacosta'nın çapraz vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı, ardından savunmada iyi iş çıkardı

Nelsson 5,5: Başlangıçta iyi bir savunma sergiledi ancak enerjisi uzun sürmedi

Edmundsson 5,5: Hemen sarı kart görerek performansını zorlaştırdı

Valentini 5: Uzun vadede telaş ve gerginlik üstün geliyor

Belghali 6,5: Her zaman iyi fikirler üretti ve son ana kadar beraberliği inandı

Akpa Akpro 6,5: Fikirleriyle çok değerli, Nerazzurri karşısında zorlu bir rakip, bire bir mücadelelerde de iyi

(Bernede 40’ st)

Gagliardini 5,5: Eski oyuncusu ev sahibi seyirciler tarafından yuhalandı, faul yapmadan savunma yapamadı, hem de Roon hem de Ederson onu durdurmayı başardı

(Al-Musrati 6 21’ st: oyuna iyi girdi, beraberlik golüne çok yaklaştı)

Harroui 6: görevini yaptı, fiziksel ve fedakar bir maç çıkardı, çok çaba sarf etti ve gücü kalmadığında oyundan çıktı.

(Suslov 6 21’ st): birkaç kez kendini gösterdi, ceza sahasından çok uzaktaydı

Frese 5: Kötü başladı ve daha da kötü bitti, Bergamo'da oynanan bu maçta azim ve kalite eksikliği vardı

(Oyegoke 6 1’ st): takım arkadaşından daha ikna ediciydi, ama yeterli olmadı

Bowie 5: Gereksiz bir anda kale önünde hata yaptı, ardından Carnesecchi topun gidişatını tahmin etti

(Sarr 6 33’ st): deniyor

Orban 6: Son ana kadar beraberliğe inandı ve Carnesecchi'yi gol değerinde bir kurtarışa zorladı, ancak en iyi yaptığı kontratakları daha fazla değerlendirebilirdi.

Teknik Direktör: Sammarco 5,5: Sarr ve El-Musrati'nin katkıları daha önce gerekliydi, küme düşmedi ama kurtuluş için başka puanlar da kaybetti.