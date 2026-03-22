Atalanta-Hellas Verona, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Zappacosta belirleyici oldu, De Roon Nerazzurri tarihine geçti

Atalanta-Hellas Verona, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Zappacosta belirleyici oldu, De Roon Nerazzurri tarihine geçti

Bir ay aradan sonra Atalanta, Serie A'da yeniden galibiyete ulaştı

Atalanta, üstünlüğünü koruyamadı ve maçın sonuna kadar zor anlar yaşadı, ancak ilk yarıda Zappacosta'nın golüyle Hellas'ı mağlup ederek 3 değerli puanı kazandı.

  • ATALANTA

    Carnesecchi 6,5: İki kez kaleyi kurtardı; önce Bowie’nin, ardından Orban’ın şutlarına uçarak müdahale etti

    Scalvini 6,5: faul yapmadan sarı takımın ilerleyişini durdurdu

    Djimsiti 6,5: Takım arkadaşlarına talimatlar verdi, son ana kadar elinden geleni yaptı

    Kolasinac 6,5: Özellikle ikinci yarıda, tehlikeyi uzak tutmak için birçok kez kendini feda etti

    (Hien 5,5 31’ st: oyuna girdi ve sarı kart gördü

    Zappacosta 7,5: ceza sahası sınırından attığı sol ayakla yaptığı sihirli vuruş maçı belirledi, ortalarda ve koşularında harika bir performans sergiledi

    De Roon 7: Kaptan, Atalanta formasıyla 435 maçta kalan Bellini'yi geçerek 436 maçla tüm zamanların en çok forma giyen oyuncusu rekoruna ulaşarak tarihe adını yazdırdı.

    (Samardzic sv 43’ st)

    Ederson 7: Eksikliği hissedilen bir hücum oyuncusu, birçok iyi fikri var ve bunları hayata geçiriyor

    (Pasalic 6 18’ st: Enerji düştüğünde takıma tazelik kattı)

    Bernasconi 6: Zalewski ile aynı pozisyonda oynuyor ancak Polonyalı kadar boşluk bulamıyor

    De Ketelaere 6: Etkili değil, az fikir üretiyor, parlak değil

    (Musah 6 31’ st: önümüzdeki iki ayda yardımcı olacak bir yedek

    Zalewski 6,5: Krstovic'e, özellikle ilk yarıda çok değerli paslar verdi

    (Raspadori 6 19’ st: İtalya’da Scamacca’ya yetişmeye hazır

    Krstovic 7: Tek eksiği gol, ikinci yarıda kale önünde bir fırsatı kaçırdı. Yazık

    Teknik Direktör: Palladino 6,5: Avrupa'ya giden yolda büyük takımların gerisinde kalmamak için, kirli de olsa bir galibiyete ihtiyaç vardı ve doğru değişikliklerle bunu başardı

  • HELLAS VERONA

    Montipò 6: Hellas'ın kalecisi, Zappacosta'nın çapraz vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı, ardından savunmada iyi iş çıkardı

    Nelsson 5,5: Başlangıçta iyi bir savunma sergiledi ancak enerjisi uzun sürmedi

    Edmundsson 5,5: Hemen sarı kart görerek performansını zorlaştırdı

    Valentini 5: Uzun vadede telaş ve gerginlik üstün geliyor

    Belghali 6,5: Her zaman iyi fikirler üretti ve son ana kadar beraberliği inandı

    Akpa Akpro 6,5: Fikirleriyle çok değerli, Nerazzurri karşısında zorlu bir rakip, bire bir mücadelelerde de iyi

    (Bernede 40’ st)

    Gagliardini 5,5: Eski oyuncusu ev sahibi seyirciler tarafından yuhalandı, faul yapmadan savunma yapamadı, hem de Roon hem de Ederson onu durdurmayı başardı

    (Al-Musrati 6 21’ st: oyuna iyi girdi, beraberlik golüne çok yaklaştı)

    Harroui 6: görevini yaptı, fiziksel ve fedakar bir maç çıkardı, çok çaba sarf etti ve gücü kalmadığında oyundan çıktı.

    (Suslov 6 21’ st): birkaç kez kendini gösterdi, ceza sahasından çok uzaktaydı

    Frese 5: Kötü başladı ve daha da kötü bitti, Bergamo'da oynanan bu maçta azim ve kalite eksikliği vardı

    (Oyegoke 6 1’ st): takım arkadaşından daha ikna ediciydi, ama yeterli olmadı

    Bowie 5: Gereksiz bir anda kale önünde hata yaptı, ardından Carnesecchi topun gidişatını tahmin etti

    (Sarr 6 33’ st): deniyor

    Orban 6: Son ana kadar beraberliğe inandı ve Carnesecchi'yi gol değerinde bir kurtarışa zorladı, ancak en iyi yaptığı kontratakları daha fazla değerlendirebilirdi.

    Teknik Direktör: Sammarco 5,5: Sarr ve El-Musrati'nin katkıları daha önce gerekliydi, küme düşmedi ama kurtuluş için başka puanlar da kaybetti.

