Atalanta, Giuntoli: “Palestra mı? Dürüst davrandık, herkes durumu biliyordu. Carnesecchi kalıyor. Ederson konusunda şaşırdık, sözleşmesini yenilemek istiyoruz”

"Atalanta'da olmaktan büyük onur duyuyorum, Percassi ailesibeni kendi oğulları gibi karşıladı. Atalanta'ya aşık olmamak imkansız. Kulüp her yıl Avrupa ve dünya futboluna sayısız yetenek kazandırıyor. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum: birçok ilke var, özellikle de sürdürülebilirlik ilkesine kendimi çok yakın hissediyorum."





"Yaptığım ilk şey, Sarri'yi seçerken de olduğu gibi, kulübün kimliğine odaklanmak oldu. Yıllar boyunca Atalanta, hedeflerini açıkça ilan etmeyen, bunun yerine alçakgönüllülükle çalışarak olağanüstü işler başaran bir takım olmuştur. Büyük bir alçakgönüllülük ve emek. Sarri harika bir insan. Lazio'daki hassas durumu da göz önünde bulundurarak olumlu yönde değişti ve olağanüstü sonuçlar elde etti. Onu daha açık ve güncel buldum. Onunla çalışmaktan gurur duyuyoruz."





"Ederson mu? Çok şaşırdık. O kalmaktan memnun ve sözleşme yenileme çalışmaları sürüyor."





"Takımın hem sayısal hem de niteliksel olarak çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Durumu iyi anlamak gerekiyor, ancak bu kulübün altyapısında da çok fazla kalite olduğuna eminiz. Çok mutluyuz ve umutluyuz."





“Koopmeiners konusunda ne oldu? Oyuncu ve kulüple görüştük. Bundan öte bir şey yok.”





"Gaetano'nun transferinden memnunuz. Atalanta, transfer piyasasındaki fırsatlara her zaman dikkat etmelidir, ancak bizim için öncelik her zaman sahadaki çalışmadır."





“Alajbegovic mi? Bir sürü şey okunuyor, biz sahaya odaklanıyoruz.”





"Yeni Palestra mı? Sağ kanatta Bellanova ve Zappacosta var ve onlara sahip olduğumuz için mutluyuz. Bence dörtlü savunmada da oynayabilirler. Bana göre 'yeni Palestra'dan bahsetmek pek uygun değil. Hazır ve istekli bir grup genç var."





“Ahanor, Premier Lig’den talep görüyor mu? Biz mücevherlerimizi elimizde tutmak istiyoruz. Dışarıda pek çok söylenti dolaşıyor, ancak biz kimseyi satmak istemiyoruz.”





“Carnesecchi mi? Onunla yeniden başlayacağız. Marco Atalanta’da kalacak ve bu grubun iyi iş çıkaracağından eminiz.”





“Palestra olayı mı? Biz her şeyden her zaman haberdardık. Tüm taraflarla her zaman dürüst davrandık ve Palestra’nın Premier Lig’de de İtalya’yı temsil etmesinden memnunuz.”