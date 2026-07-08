Atalanta, Gaetano transferi: Cagliari ile anlaşma sağlandı. Yarın sağlık kontrolü yapılacak

Atalanta, orta saha için yeni bir takviye yaptı ve Gianluca Gaetano’yu kadrosuna kattı. Bergamo kulübü, Sardunya’da üç sezon boyunca başrol oynadıktan sonra yeni bir maceraya atılmaya hazır olan 2000 doğumlu oyuncunun transferi konusunda Cagliari ile nihai anlaşmaya vardı. Bu haberi Fabrizio Romano duyurdu.





Böylece Gaetano için kariyerinin önemli bir bölümü sona eriyor. Cagliari'ye büyük beklentilerle gelen orta saha oyuncusu, her sezon daha da gelişerek giderek daha merkezi bir rol üstlenmeyi başardı ve sonunda kırmızı-mavi takımın teknik liderlerinden biri haline geldi. Saha içindeki yetenekleri, oyuna dahil olma becerisi ve son sezonlarda kazandığı olgunluk, birçok kulübün ilgisini çekti, ancak sonunda belirleyici hamleyi Atalanta yaptı.





Nerazzurri kulübü, Gaetano’yu orta saha hattını güçlendirmek ve kadroya kalite, dinamizm ve öngörülemezlik katmak için ideal profil olarak gördü. Bu transfer, teknik direktör Maurizio Sarri tarafından şiddetle istenen bir hamleydi; Sarri, eski Cagliari oyuncusunu Dea’nın yeni dönemi için öncelikli takviyelerden biri olarak gösterdi.



