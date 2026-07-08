Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta, Gaetano transferi: Cagliari ile anlaşma sağlandı. Yarın sağlık kontrolü yapılacak

Cagliari
Transfers
Atalanta
G. Gaetano

Orta saha oyuncusu, üç sezonun ardından Sardunya'dan ayrılıyor

Atalanta, orta saha için yeni bir takviye yaptı ve Gianluca Gaetano’yu kadrosuna kattı. Bergamo kulübü, Sardunya’da üç sezon boyunca başrol oynadıktan sonra yeni bir maceraya atılmaya hazır olan 2000 doğumlu oyuncunun transferi konusunda Cagliari ile nihai anlaşmaya vardı. Bu haberi Fabrizio Romano duyurdu.


Böylece Gaetano için kariyerinin önemli bir bölümü sona eriyor. Cagliari'ye büyük beklentilerle gelen orta saha oyuncusu, her sezon daha da gelişerek giderek daha merkezi bir rol üstlenmeyi başardı ve sonunda kırmızı-mavi takımın teknik liderlerinden biri haline geldi. Saha içindeki yetenekleri, oyuna dahil olma becerisi ve son sezonlarda kazandığı olgunluk, birçok kulübün ilgisini çekti, ancak sonunda belirleyici hamleyi Atalanta yaptı.


Nerazzurri kulübü, Gaetano’yu orta saha hattını güçlendirmek ve kadroya kalite, dinamizm ve öngörülemezlik katmak için ideal profil olarak gördü. Bu transfer, teknik direktör Maurizio Sarri tarafından şiddetle istenen bir hamleydi; Sarri, eski Cagliari oyuncusunu Dea’nın yeni dönemi için öncelikli takviyelerden biri olarak gösterdi.


  • İki kulüp arasındaki anlaşma, 12 milyon avroluk sabit ücret temelinde sağlandı; buna, oyuncunun ve takımın performansına bağlı 2 milyon avroluk bonus da eklenecek. Toplam yatırım tutarı böylece 14 milyon avroya ulaşabilecek; bu da Atalanta’nın orta saha oyuncusunun yeteneğine duyduğu güveni teyit ediyor.


    Tüm detaylar artık netleşti ve resmiyet kazanması için geriye sadece son bir formalite kaldı. Gaetano’nun yarın Bergamo’ya gelmesi bekleniyor; burada, Nerazzurri kulübüyle imzalayacağı sözleşme öncesinde gerekli sağlık kontrollerinden geçecek.


    Atalanta için bu, yeni sezon öncesinde önemli bir transfer olurken, Cagliari ise son yılların kilit oyuncularından birine veda ediyor; kulüp, artık daha da iddialı bir sahnede kendini kanıtlamaya hazır olan bir oyuncuyu yetiştirmiş olmanın bilincinde.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA
Club Friendlies
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM