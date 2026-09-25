Üç pasaportlu; İtalyan, Brezilyalı, Brezilya’da doğan ve Bergamolu bir aile tarafından evlat edinilen babası Luciano’nun kökenleri nedeniyle, ayrıca Polonyalı; annesinin kökenleri sayesinde üç milli takım arasında seçim yapabilir: Vavassori, hücum hattının gerisinden ileriye doğru her yerde oynayabiliyor. Bunu da üst düzey tekniği ve doğru zamanda yaptığı koşuları seçebilmesi sayesinde yapıyor; ayrıca rakibinin karşısına geçtiğinde on denemenin dokuzunda onu geçiyor. Atalanta, onun dâhiyane yeteneğinin keyfini çıkardı; öyle ki Serie A’da Gasperini tarafından da birçok kez görev verildi ve Under 23 formasıyla Serie C’de kendini kanıtladı, burada çift haneli gol katkısına ulaştı ve yükselme play-off’larına katılma hakkı kazandı.







