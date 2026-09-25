Onu Gian Piero Gasperini gönderdi, ama olgunluğunu Pippo Inzaghi ile kazanıyor: Dominic Vavassori, 2005 doğumlu İtalyan-Brezilyalı yetenek, lider Palermo formasıyla ilk Serie B sezonuna harika bir başlangıç yaptı. Pohjanpalo ve Gabrielloni kalibresinde forvetlerin bulunduğu yoğun rekabete rağmen, 20 yaşındaki oyuncu Palermo’da kendini kabul ettiriyor: sezonun bu başlangıcında şimdiden üç gole imza attı, ilk 11’deki yerini kaptı, 9 numaralı formayı aldı ve bunu fazlasıyla hak ediyor.
Atalanta ekolü, Inzaghi ile gelen olgunluk ve Brezilya ikilemi: Vavassori, İtalya'nın geleceği mi?
Üçlü pasaport ve Atalanta ekolü
Üç pasaportlu; İtalyan, Brezilyalı, Brezilya’da doğan ve Bergamolu bir aile tarafından evlat edinilen babası Luciano’nun kökenleri nedeniyle, ayrıca Polonyalı; annesinin kökenleri sayesinde üç milli takım arasında seçim yapabilir: Vavassori, hücum hattının gerisinden ileriye doğru her yerde oynayabiliyor. Bunu da üst düzey tekniği ve doğru zamanda yaptığı koşuları seçebilmesi sayesinde yapıyor; ayrıca rakibinin karşısına geçtiğinde on denemenin dokuzunda onu geçiyor. Atalanta, onun dâhiyane yeteneğinin keyfini çıkardı; öyle ki Serie A’da Gasperini tarafından da birçok kez görev verildi ve Under 23 formasıyla Serie C’de kendini kanıtladı, burada çift haneli gol katkısına ulaştı ve yükselme play-off’larına katılma hakkı kazandı.
Tritium ve 2005 doğumlular kuşağı
İki yıl önce 14 gol, geçen sezon ise sekiz gol; genç forvet, yaratıcı bir ikinci santrfor olarak, İtalya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla da ilk golünü atma sevincini yaşadı, ardından 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilk maçına çıktı: Trezzo d'Adda ekibi Tritium'da yetişen bu gelecek vadeden oyuncu, belki de daha gelecek sezon Sicilalılar'ın formasıyla Serie A'ya adım atacak. Bergamo doğumlu, Carioca kökenli olan oyuncu, çok şey borçlu olduğu babasının çalıştırdığı Buraghese'de büyüdü; ardından Trezzo'ya ve sonra da Inter'e, dikkat çekici 2005 doğumlu jenerasyonla birlikte geçti. Belirleyici olan ise, tam da Zingonia'da kendi yaşıtları olan Atalantalılara karşı kazanılan bir hazırlık maçında attığı duble oldu.
KÖKENLER
Bergamo'da her zaman fiziksel özelliklerden ziyade tekniğe öncelik verilir, Vavassori örneğinde fiziksel açıdan kesinlikle olağanüstü biri olmasa da bu durum onun aleyhine işlemedi: fazla çelimsiz görülen bir çocuktan Palermo'ya hayal kurduran bir adama dönüştü. Ancak Dominic alçakgönüllülüğünü kaybetmedi: sık sık memleketi Ornago'da görülebiliyor; burada her yıl düzenlenen festivalde, Buraghese'nin yörelerine çok bağlı 2005 doğumlu tüm çocukları gibi hemşehrilerine yardım ediyor ya da kız kardeşi Isabel'e destek veriyor; Isabel, dansçı olarak başladıktan sonra şimdi o da futbol oynuyor ve Atalanta Kadın U14 takımının kaptanlığını yapıyor.
İtalya'nın geleceği mi?
Artık Roberto Mancini de onu özel olarak takip ediyor ve önümüzdeki fırsatlarda, tıpkı teknik direktörün izlediği ancak şu anda Silvio Baldini'nin İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı tarafından çağrılan diğer gençler gibi, A Milli Takım'ın kadrosuna yeniden dahil olabilir: Francesco Camarda, Alphadjo Cissè, Luca Koleosho ve Antonio Raimondo. Son yıllarda neredeyse hiçbir zaman beklenen seviyede olamayan bir milli takıma, ona yakışır bir gelecek armağan etmek için yetiştirilmesi gereken filizler bunlar.
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