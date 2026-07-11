Atalanta: Ederson şimdi ne yapacak? Manchester United’ın sözleşme uzatmasını reddetmesinin nedeninden itibaren olası senaryolar

Anlaşmanın bozulmasına neden olan, oyuncunun İngiltere’de geçirdiği tıbbi muayenelerin ikinci aşaması oldu; ilk muayeneler ise Ederson’un birkaç gün öncesine kadar Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası hazırlık kampı için bulunduğu New York’ta gerçekleştirilmişti. Manchester United’a göre, oyuncunun sağ dizinde bir sorun vardı ve bu durum, İngiliz kulübünün sporcu standartlarına uygun bulunmadı. Bu gerekçe, son günlerde Brezilya milli takımıyla iki kez sahaya çıkan orta saha oyuncusunun durumunu göz önünde bulunduran Atalanta’yışaşırttı.





Ederson’un sağ dizine, menisküs iltihabı nedeniyle gerekli görülen artroskopik temizlik işlemi, geçtiğimiz Ağustos sonu ile Eylül başı arasında Roma’da yapılmıştı. Bu ara verdikten sonra Brezilyalı oyuncu, sezon boyunca tüm turnuvalarda toplam 3169 dakika sahada kalmıştı. Gazzetta’nın aktardığına göre, Zingonia’da Brezilyalı oyuncunun sözde fiziksel sorunlarının arkasında transfer hedefinde bir değişiklik olabileceği düşüncesi yaygınlaşmaya başladı. Nitekim son saatlerde Manchester United, Chelsea’den 2004 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos’u 60 milyon avroya transfer etti; bu oyuncu, Ederson ile neredeyse aynı pozisyonlarda oynuyor.





Peki, onun geleceği ne olacak? Atalanta için oyuncu mükemmel durumda ve tatilden döndükten sonra Sarri’nin kadrosuna hemen katılması bekleniyor. 30 Haziran 2027’de sona erecek bir sözleşmesi olan oyuncuya, kulüp, orta saha oyuncusunun Ocak ayından itibaren diğer kulüplerle sözleşme imzalamasını önlemek için bir sözleşme uzatması teklif edebilir.