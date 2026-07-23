Getty Images Sport
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Atalanta, Dünya Kupası yıldızundan para kazanmayı düşünürken Bayern Münih ve PSG’ye 50 milyon avro ödemeleri söylendi
Atalanta, yüksek bir değerleme belirledi
Corriere Bergamo’nun haberine göre, Atalanta, Bayern ve PSG’nin yoğun ilgisi üzerine oyun kurucu De Ketelaere için 50 milyon avro (43 milyon sterlin/57 milyon dolar) fiyat belirleyerek onu satmaya hazırlanıyor. Belçika milli takım oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nda ABD’ye karşı attığı iki gol ve turnuvanın şampiyonu İspanya’nın kalesine giren tek gol de dahil olmak üzere toplam üç golle parladı. Ederson'un Manchester United'a transferi konusundaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, De Ketelaere artık La Dea'nın transfer fonu yaratmak için en önemli adayı olarak öne çıktı.
- Getty Images Sport
Avrupalı devler ilgi gösteriyor
De Ketelaere’ye yönelik ilginin giderek artmasının nedeni, oyuncunun etkileyici formu ve hücum hattındaki taktiksel çok yönlülüğüdür. Bayern’in resmi bir teklifte bulunduğu bildirilirken, birkaç Premier Lig kulübü de bu yarışa katılmaya hazırlanıyor. Öte yandan PSG, Belçikalı oyuncuyu Maghnes Akliouche’ye alternatif olarak görüyor; teknik direktör Luis Enrique ise özellikle onun sağ kanat, sahte dokuz numara veya ofansif orta saha olarak oynayabilme yeteneğine büyük ilgi duyuyor.
Sarri, taktiksel değişiklikleri değerlendiriyor
De Ketelaere’nin yetenekleri, Atalanta’nın yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’nin taktiksel denemelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Sarri, şu anda en çok tercih ettiği 4-3-3 dizilişinin yanı sıra 4-2-3-1 dizilişini de denemektedir. Lig maçlarında Sarri, onu ceza sahası içindeki çok yönlü bir oyuncu olarak – içe doğru kesip gol atabilen bir kanat oyuncusu – ya da ana forvetin hemen arkasında ileriye doğru hareket eden ikinci bir merkez oyuncusu olarak kullanmayı planlamaktadır.
- IPA Sport
Sezon öncesi alınacak hayati kararlar
Atalanta, Dünya Kupası sonrası tatillerinden dönecek milli oyuncularını beklerken, hazırlık dönemi boyunca kadrosunu geliştirmeye devam edecek. Kulüp yönetimi, tüm dikkatini resmi maçlara vermeden önce De Ketelaere’nin transfer durumunu çözüme kavuşturmaya kararlı. La Dea, 23 Ağustos Pazar günü Sassuolo’yu evinde ağırlayarak 2026-27 Serie A sezonuna başlayacak ve bu maç, takımın taktiksel derinliğini hemen sınayacak.
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