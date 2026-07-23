Corriere Bergamo’nun haberine göre, Atalanta, Bayern ve PSG’nin yoğun ilgisi üzerine oyun kurucu De Ketelaere için 50 milyon avro (43 milyon sterlin/57 milyon dolar) fiyat belirleyerek onu satmaya hazırlanıyor. Belçika milli takım oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nda ABD’ye karşı attığı iki gol ve turnuvanın şampiyonu İspanya’nın kalesine giren tek gol de dahil olmak üzere toplam üç golle parladı. Ederson'un Manchester United'a transferi konusundaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, De Ketelaere artık La Dea'nın transfer fonu yaratmak için en önemli adayı olarak öne çıktı.



