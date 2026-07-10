Atalanta ile Manchester United arasında Ederson için yapılan anlaşma, bu transfer döneminde ilk olarak ortaya çıkan anlaşmalardan biriydi; bedeli 45 milyon avro (ve 2031’e kadar oyuncu için sezon başına 5 milyon avro) olarak belirlenmişti. Anlaşmanın resmiyet kazanması için sadece Ederson’un Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki görevinin sona ermesi bekleniyordu (Brezilya, son 16 turunda Norveç’e elenmişti), ancak şimdi beklenmedik bir gelişme yaşandı.