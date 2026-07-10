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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta'dan şok haber: Ederson'un Manchester United'a transferi suya düştü! Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçemedi

Atalanta
Transfers
M. United
Ederson

Anlaşma suya düştü: Kırmızı Şeytanlar planlarını değiştiriyor

Şaşırtıcı gelişme: Ederson’un Manchester United’a transferi suya düştü! Fabrizio Romano’ya göre, Manchester United’ın Atalanta’ya strateji değişikliğini bildirmesinin ardından transferin kesin olarak iptal olduğu kabul ediliyor.


Bergamo kulübü, Ederson’un fiziksel olarak %100 formda olduğuna inanıyor ve Red Devils’ın transfer planlarını değiştirmesi üzerine orta saha oyuncusunu kadrosuna geri almaya hazır.


Romano, tweetinde Ederson’un Manchester United’a transfer olmayacağı sonucuna varıyor. Matteo Moretto ise şöyle ekliyor: “Brezilyalı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçemedi; İngiliz kulübü bunu Atalanta’ya çoktan bildirdi.”



  • Atalanta ile Manchester United arasında Ederson için yapılan anlaşma, bu transfer döneminde ilk olarak ortaya çıkan anlaşmalardan biriydi; bedeli 45 milyon avro (ve 2031’e kadar oyuncu için sezon başına 5 milyon avro) olarak belirlenmişti. Anlaşmanın resmiyet kazanması için sadece Ederson’un Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki görevinin sona ermesi bekleniyordu (Brezilya, son 16 turunda Norveç’e elenmişti), ancak şimdi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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