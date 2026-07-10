Şaşırtıcı gelişme: Ederson’un Manchester United’a transferi suya düştü! Fabrizio Romano’ya göre, Manchester United’ın Atalanta’ya strateji değişikliğini bildirmesinin ardından transferin kesin olarak iptal olduğu kabul ediliyor.
Bergamo kulübü, Ederson’un fiziksel olarak %100 formda olduğuna inanıyor ve Red Devils’ın transfer planlarını değiştirmesi üzerine orta saha oyuncusunu kadrosuna geri almaya hazır.
Romano, tweetinde Ederson’un Manchester United’a transfer olmayacağı sonucuna varıyor. Matteo Moretto ise şöyle ekliyor: “Brezilyalı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçemedi; İngiliz kulübü bunu Atalanta’ya çoktan bildirdi.”