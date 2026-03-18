Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, Amazon Prime Video'da Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile oynanacak karşılaşma hakkında konuştu ve yorumda bulundu: "Burada olmak çok güzel. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya'yı temsil etmek bizim için gurur kaynağı. Avrupa'nın en güçlü takımı olduğunu düşündüğüm bir devle karşı karşıya geliyoruz. Bu bizim için bir büyüme fırsatı; ilk maçta 6-1'lik skorun ardından bile bizi alkışlayan taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Inter karşısında geri dönüş yaptık, oyuncularım asla pes etmez."
Getty Images Sport
Çeviri:
Atalanta'dan Palladino: "Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'yı temsil etmekten gurur duyuyoruz; Avrupa'nın en güçlü takımıyla karşı karşıya geliyoruz"
BERGAMO'YA NE GETİRMELİ
"Böyle bir deneyim bizi olgunlaştırıyor; bu takımlarla oynamak seviyemizi yükseltiyor. Büyümeye devam etmek istiyoruz, Şampiyonlar Ligi muhteşem. Ligde de sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağız. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak; bir de İtalya Kupası var."
TUTUM
"Çok güçlü bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Turu geçme şansımız az olsa da, bunu kendi sahamızda denemek istedik. İlk yarıda maç planımız aleyhimize işledi. Sonra oyun ağırlığını geriye çektik ama yine de işler yolunda gitmedi. Onların formda olduğu bir günle karşılaşmamak lazım; bugün farklı bir maç planı uygulayacağız. Hızımızla onlara zarar vermeye çalışacağız."
Reklam