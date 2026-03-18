Atalanta'dan Palladino: "Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'yı temsil etmekten gurur duyuyoruz; Avrupa'nın en güçlü takımıyla karşı karşıya geliyoruz"

Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, Amazon Prime Video'da Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile oynanacak karşılaşma hakkında konuştu ve yorumda bulundu: "Burada olmak çok güzel. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya'yı temsil etmek bizim için gurur kaynağı. Avrupa'nın en güçlü takımı olduğunu düşündüğüm bir devle karşı karşıya geliyoruz. Bu bizim için bir büyüme fırsatı; ilk maçta 6-1'lik skorun ardından bile bizi alkışlayan taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Inter karşısında geri dönüş yaptık, oyuncularım asla pes etmez."