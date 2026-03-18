Atalanta'dan Palladino: "Bayern Münih bambaşka bir spor yapıyor. Geride kaldık, İtalyan futbolu üzerine derinlemesine düşünmemiz gerekiyor"

"Gerideyiz. Gerideyiz çünkü top inanılmaz bir hızla ilerliyor, her zaman doğru ayağa pas atıyorlar, hızlı boşluk buluyorlar, çok yüksek performans zirvelerine ulaşan farklı motorlara sahipler. Söylenecek çok şey var ama kalite açısından gerideyiz. Tabii ki olumlu yönler de var, örneğin Borussia Dortmund'u düşünüyorum. Ancak Bayern ile arasında fark var, bence bu konuyu gençlik takımlarından başlayarak geliştirmeliyiz, tekniklere daha fazla önem vermeliyiz çünkü bu takımlara karşı oynarken sanki başka bir spor gibi görünüyor. Futbolumuz hakkında derinlemesine düşünmemiz gerekiyor, hepimiz bu açılardan gelişmeliyiz çünkü bu, İtalyan futboluna fayda sağlayacaktır."