Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, Bayern Münih'e karşı alınan yenilginin ardından Sky Sport'a şu açıklamalarda bulundu: "Gurur dolu bir maç çıkarmak istiyorduk. Maç planımızı değiştirerek biraz daha geride oynadık ve çok güçlü bir takıma karşı her yönüyle mücadele etmeye çalıştık. Onları gerçekten tebrik ediyorum, belki de sahadaki en güçlü takıma karşı oynadık ve sahadaki sonucu dürüstlük ve alçakgönüllülükle kabul ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, maçın sonunda taraftarlarımızın karşısına çıkmak istedik ve onlar yine harikaydılar. Onlara teşekkür ederim."
Atalanta'dan Palladino: "Bayern Münih bambaşka bir spor yapıyor. Geride kaldık, İtalyan futbolu üzerine derinlemesine düşünmemiz gerekiyor"
FARKLI SEÇİMLER YAPAR MIYDI?
"Keşke'lerle konuşmak kolaydır… Muhtemelen farklı bir şey yapabilirdik ama bunu söylemek zor. Bugün farklı bir şey denedik ama sonuç değişmedi: Bu, her şeyi yapabilen güçlü ve eksiksiz bir takım; nasıl karşı koyarsan koy, her zaman sana zorluk çıkaracaktır. Rekabet edebilmek için seviyeni yükseltmelisin; biz her şeyi alçakgönüllülükle kabul ediyoruz ve rakiplerimizi tebrik ediyoruz."
İTALYAN FUTBOLU
"Gerideyiz. Gerideyiz çünkü top inanılmaz bir hızla ilerliyor, her zaman doğru ayağa pas atıyorlar, hızlı boşluk buluyorlar, çok yüksek performans zirvelerine ulaşan farklı motorlara sahipler. Söylenecek çok şey var ama kalite açısından gerideyiz. Tabii ki olumlu yönler de var, örneğin Borussia Dortmund'u düşünüyorum. Ancak Bayern ile arasında fark var, bence bu konuyu gençlik takımlarından başlayarak geliştirmeliyiz, tekniklere daha fazla önem vermeliyiz çünkü bu takımlara karşı oynarken sanki başka bir spor gibi görünüyor. Futbolumuz hakkında derinlemesine düşünmemiz gerekiyor, hepimiz bu açılardan gelişmeliyiz çünkü bu, İtalyan futboluna fayda sağlayacaktır."