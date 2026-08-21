Atalanta'nın resmi sağlık bülteninde şu ifadeler yer aldı: "Futbolcu Giorgio Scalvini, dün Hapoel Tel-Aviv'e karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerden geçti ve bu tetkiklerde sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı travma tespit edildi".





Açıklama şöyle devam etti: "Oyuncu rehabilitasyon sürecine başladı ve durumu günden güne değerlendirilecek". Hatırlatalım ki Scalvini, Bergamo'da Hapoel Tel Aviv'e karşı perşembe akşamı oynanan ve Conference League ön eleme ilk maçına denk gelen karşılaşmanın 26. dakikasında oyuna devam edememiş ve yerine Udinese'den yeni gelen Kristensen girmişti.



