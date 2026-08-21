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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta’da Scalvini’nin ayak bileğinde burkulma: sağlık raporu ve sahalara dönüş süresi

Atalanta
Serie A
G. Scalvini

Savunma oyuncusu, Konferans Ligi elemelerinin ilk maçında sakatlandı.

Atalanta'nın resmi sağlık bülteninde şu ifadeler yer aldı: "Futbolcu Giorgio Scalvini, dün Hapoel Tel-Aviv'e karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerden geçti ve bu tetkiklerde sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı travma tespit edildi".


Açıklama şöyle devam etti: "Oyuncu rehabilitasyon sürecine başladı ve durumu günden güne değerlendirilecek". Hatırlatalım ki Scalvini, Bergamo'da Hapoel Tel Aviv'e karşı perşembe akşamı oynanan ve Conference League ön eleme ilk maçına denk gelen karşılaşmanın 26. dakikasında oyuna devam edememiş ve yerine Udinese'den yeni gelen Kristensen girmişti.


  • Scalvini, gelecek hafta İsrail ekibine karşı oynanacak rövanş maçına yetişmeye çalışacak, ancak pazar günü New Balance Stadium'da Atalanta'nın Sassuolo ile karşı karşıya geleceği ligdeki ilk maçta forma giyemeyecek.

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