Serie A'da bir an bile huzur yok; birçok kulüpte büyük çalkantı sürüyor. Bologna'da Tedesco'nun görevden alınıp yerine Palladino'nun getirilmesinin ve tam da lige ara verilen günlerde Cuesta ile Parma'nın yollarını ayırmasının ardından şimdi bir başka teknik direktörün koltuğu sallanıyor: Maurizio Sarri, Atalanta'nın başında son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. San Siro'daki son yenilgi ise Bergamo ekibini Serie A'da son beş maçta aldığı dört mağlubiyetle 9 puanda ve 11. sırada bıraktı.
Atalanta'da Sarri'ye şimdiden tepki mi var? Kulübe göre görevi tehlikede değil, ancak Pioli ve Tudor'un isimleri gündeme geliyor
YENİ FELSEFE VE GEREKEN ZAMAN
Bergamo kulübü, taktik felsefesini ve geleceğe yönelik stratejilerini değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle Lazio'nun eski teknik direktörüne gereken zamanı kendi futbol projesini hayata geçirmesi için tanımak istiyor. Gasperini yönetiminde geçen dokuz yılın ve Bergamo ekibinin başında önce görevden alınan Juric'in, ardından görevine devam edilmeyen Palladino'nun bulunduğu bir yılın ardından yeni sportif direktör Giuntoli, 4-3-3 konusunda tanınmış bir stratejist olan Sarri'nin gelişiyle yapılacak köklü değişime tüm ağırlığını verdi.
Soyunma odasındaki sıkıntılar
Ancak bu taktik sisteme alışık olmayan ve Toskanalı teknik direktörün antrenmanlarına da alışkın olmayan bir kadroyla ilk temas pek iyi geçmedi. Bu durum, özellikle Toskanalı çalıştırıcının antrenmanlarına alışık olmayan bazı oyuncular için geçerliydi. Sassuolo ve Bologna karşısında, kısmen de şansın yardımıyla alınan iki galibiyetin ardından Roma (Olimpico'da), Cagliari (kendi sahasında) ve Juventus (Torino'da) karşısında üç yenilgi geldi. Bunları Milano'daki yenilgi izledi.
Pioli ve Tudor seçenekleri, Motta engeli
Taraftarların ve yerel basının ilk eleştirileri, kulüp ona duyduğu güveni sürdürme eğiliminde olsa da Sarri'nin konumunun projenin başlangıcındaki kadar sağlam olmadığını gösterdi: şimdi Giuntoli ve Percassi, teknik direktöre kendi futbol anlayışını takıma benimsetmesi için zaman mı tanıyacaklarına, yoksa başka bir teknik direktörle eski oyun sistemine mi döneceklerine karar vermek zorunda. Bergamo'da olası alternatifler olarak Stefano Pioli ve Igor Tudor isimleri anılmaya başlarken, Atalanta'yla adı defalarca gündeme gelen ve Gasperini'nin öğrencisi olan Thiago Motta için engel, onu büyük ısrarla Torino'ya getirmek isteyen ancak ardından görevden alan eski Juventus yöneticisinin varlığı. İkilinin ilişkisi bozulmuş durumda.
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