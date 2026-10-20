Ancak bu taktik sisteme alışık olmayan ve Toskanalı teknik direktörün antrenmanlarına da alışkın olmayan bir kadroyla ilk temas pek iyi geçmedi. Bu durum, özellikle Toskanalı çalıştırıcının antrenmanlarına alışık olmayan bazı oyuncular için geçerliydi. Sassuolo ve Bologna karşısında, kısmen de şansın yardımıyla alınan iki galibiyetin ardından Roma (Olimpico'da), Cagliari (kendi sahasında) ve Juventus (Torino'da) karşısında üç yenilgi geldi. Bunları Milano'daki yenilgi izledi.