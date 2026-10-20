Ancak bu taktik sisteme ve Toskanalı teknik direktörün antrenmanlarına alışık olmayan bir kadroyla çalışmaya başlamanın etkisi pek olumlu olmadı. Bu durum özellikle Toskanalı teknik direktörün antrenmanlarına alışık olmayan bazı oyuncular için geçerliydi. Sassuolo ve Bologna karşısında kısmen şansın da yardımıyla gelen iki galibiyetin ardından Roma (Olimpico'da), Cagliari (iç sahada) ve Juventus (Torino'da) karşısında üç yenilgi alındı. Bunları Milano'daki yenilgi izledi.