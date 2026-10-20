Birçok kulüpte büyük çalkantı yaşanan Serie A'da bir an bile huzur yok. Lige ara verilen günlerde Bologna'da Tedesco'nun görevden alınıp yerine Palladino'nun getirilmesinin ve Cuesta ile Parma'nın yollarını ayırmasının ardından şimdi bir başka teknik direktörün koltuğu sallanıyor: Maurizio Sarri. Atalanta'nın başındaki görevine büyük hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan Sarri'nin takımı, San Siro'daki son yenilgisinin ardından Serie A'da son beş maçındaki dört mağlubiyetle 9 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.
Atalanta'da Sarri'nin koltuğu şimdiden tehlikede: Pioli ve Tudor seçenekler arasında, Motta'nın önünde engel var
YENİ FELSEFE VE GEREKLİ ZAMAN
Bergamo kulübü, taktik anlayışını ve geleceğe yönelik stratejilerini değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle kendi futbol projesini hayata geçirebilmesi için Lazio'nun eski teknik direktörüne gereken zamanı tanımak istiyor. Gasperini yönetiminde geçen dokuz yılın ve Atalanta'yı önce görevden alınan Juric'in, ardından görevine devam edilmeyen Palladino'nun çalıştırdığı bir yılın ardından yeni sportif direktör Giuntoli, 4-3-3 sisteminin tanınmış taktisyeni Sarri'nin gelişiyle yaşanacak köklü değişime bel bağladı.
SOYUNMA ODASINDAKİ ZORLUKLAR
Ancak bu taktik sisteme ve Toskanalı teknik direktörün antrenmanlarına alışık olmayan bir kadroyla çalışmaya başlamanın etkisi pek olumlu olmadı. Bu durum özellikle Toskanalı teknik direktörün antrenmanlarına alışık olmayan bazı oyuncular için geçerliydi. Sassuolo ve Bologna karşısında kısmen şansın da yardımıyla gelen iki galibiyetin ardından Roma (Olimpico'da), Cagliari (iç sahada) ve Juventus (Torino'da) karşısında üç yenilgi alındı. Bunları Milano'daki yenilgi izledi.
Pioli ve Tudor seçenekleri, Motta engeli
Taraftarların ve yerel basının ilk tepkileri, Sarri'nin konumunun projenin başlangıcındaki kadar sağlam olmadığını gösterdiA: Şimdi Giuntoli ve Percassi, teknik direktöre kendi felsefesini yerleştirmesi için zaman tanımakla başka bir teknik direktörle eski oyun sistemine dönmek arasında karar vermek zorunda. Bergamo'da olası alternatifler arasında Stefano Pioli ve Igor Tudor isimleri anılmaya başlandı. Atalanta ile adı defalarca anılan ve Gasperini'nin öğrencisi olan Thiago Motta içinse engel, onu Torino'ya getirmeyi ısrarla isteyen ancak daha sonra görevden alan eski Juventus yöneticisinin varlığı. İkili arasındaki ilişki de bozulmuş durumda.
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