Atalanta’da patlama: Giuntoli’ye 100 milyon; artık Savona ve Gaetano’nun yanı sıra genç yıldız Alajbegovic’i de hedefliyor

Atalanta için ne büyük bir gelir. Sadece iki transfer işlemi, Bergamo kulübüne 100 milyon avroluk gerçek bir hazine kazandırdı ve kulübün kendi yeteneklerini değerlendirip bunları en üst düzeyde sermaye kazancına dönüştürme konusundaki olağanüstü yeteneğini bir kez daha kanıtladı.





EDERSON

İlk transfer, son sezonlarda Nerazzurri formasıyla öne çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson ile ilgili. Ederson, 45 milyon avroya yakın bir bedel karşılığında Manchester United’a satıldı. Bu, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir oyuncuyu kadrosuna katan İngiliz kulübü için olduğu kadar, oyuncuya yaptığı yatırımı en üst düzeyde paraya çeviren Atalanta için de önemli bir anlaşma.





PALESTRA

En azından ekonomik açıdan daha da şaşırtıcı olan ise Marco Palestra’nın Chelsea’ye transferi. İtalyan futbol dünyasının en umut verici genç yeteneklerinden biri olarak görülen genç İtalyan oyuncu, yaklaşık 55 milyon avro karşılığında Londra’ya uçuyor. Bu rakam, uluslararası transfer piyasasının Dea’nın gençlik akademisi ve oyuncu izleme biriminin çalışmalarını ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor.



