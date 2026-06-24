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CM Grafica nuova Alajbegovic 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta’da patlama: Giuntoli’ye 100 milyon; artık Savona ve Gaetano’nun yanı sıra genç yıldız Alajbegovic’i de hedefliyor

Atalanta
Transfers
K. Alajbegovic
N. Savona
G. Gaetano
M. Palestra

Ederson ve Palestra’nın transferleriyle, Bergamo kulübünün transfer piyasasındaki gücü artıyor

Atalanta için ne büyük bir gelir. Sadece iki transfer işlemi, Bergamo kulübüne 100 milyon avroluk gerçek bir hazine kazandırdı ve kulübün kendi yeteneklerini değerlendirip bunları en üst düzeyde sermaye kazancına dönüştürme konusundaki olağanüstü yeteneğini bir kez daha kanıtladı.


EDERSON

İlk transfer, son sezonlarda Nerazzurri formasıyla öne çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson ile ilgili. Ederson, 45 milyon avroya yakın bir bedel karşılığında Manchester United’a satıldı. Bu, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir oyuncuyu kadrosuna katan İngiliz kulübü için olduğu kadar, oyuncuya yaptığı yatırımı en üst düzeyde paraya çeviren Atalanta için de önemli bir anlaşma.


PALESTRA

En azından ekonomik açıdan daha da şaşırtıcı olan ise Marco Palestra’nın Chelsea’ye transferi. İtalyan futbol dünyasının en umut verici genç yeteneklerinden biri olarak görülen genç İtalyan oyuncu, yaklaşık 55 milyon avro karşılığında Londra’ya uçuyor. Bu rakam, uluslararası transfer piyasasının Dea’nın gençlik akademisi ve oyuncu izleme biriminin çalışmalarını ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor.


  • KASADA 100 MİLYON

    Sonuç olarak, Bergamo kulübünün kasasına toplam 100 milyon avro girecek. Bu meblağ, kulüp için önemli bir nefes alma fırsatı oluşturuyor ve önümüzdeki transfer dönemi haftaları öncesinde kulübe geniş bir hareket alanı sağlayacak. Elbette bu gelirin tamamı transfer piyasasına yeniden yatırılmayacak: yönetim maliyetleri, finansal sürdürülebilirlik ve gelecek planlamaları göz önünde bulundurulduğunda, bu meblağın önemli bir kısmı bilançonun diğer kalemlerine aktarılacak.


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  • SIRA GIUNTOLI’DE

    Bununla birlikte, önemli bir kısmı spor direktörü Cristiano Giuntoli’nin emrine verilecek; Giuntoli’nin görevi, son sezonlarda İtalyan futbolunun zirvesinde yerini sağlamlaştıran ve Avrupa sahnesinde de itibar kazanan takımı rekabetçi tutmak için doğru oyuncuları belirlemek. Giuntoli’nin, Nerazzurri’nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’ye kazandırmak istediği hedefler arasında, 2003 doğumlu ve şu anda Nottingham Forest’ta forma giyen eski Juventus oyuncusu sağ bek Nicolò Savona, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Gianluca Gaetano (Cagliari ile görüşmeler devam ediyor) ve 2007 doğumlu Bosnalı kanat oyuncusu Kerim Alajbegovic yer alıyor. Şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden ve Bayer Leverkusen tarafından takip edilen Alajbegovic’in, 2029’da sona erecek olan sözleşmesi için en az 25 milyon avro değer biçiliyor.