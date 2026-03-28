Marco Palestra'nın milli takımdaki ilk maçı uzun süredir beklenen bir olaydı: Bu sezonun en iyi İtalyan genç oyuncusu olan Palestra, bazılarına göre 2025/26 Serie A'nın en iyi kanat oyuncusu, hatta Avrupa'nın en iyileri arasına girdiğini savunanlar da var. Atalanta'ya ait olan ve önümüzdeki Haziran ayına kadar Cagliari'ye kiralanmış olan 2005 doğumlu kanat oyuncusu için rüya gibi bir sezon. Kuzey İrlanda'ya karşı 2-0 kazanılan maçta, Politano'nun yerine son dakikalarda oyuna girerek İtalya formasıyla ilk kez sahneye çıktı. Atalanta'nın altyapısından yetişen bir başka yetenek daha. Nerazzurri etiketi, Bergamo'dan kanat çırpan gençler için kalitenin eş anlamlısıdır; Palestra büyüme sürecine devam ederken, Zingonia'da yeni yetenekleri ortaya çıkarmak için çoktan çalışmalara başlandı.
Atalanta'da Palestra sonrası dönem çoktan başladı: Vavassori'den Steffanoni'ye kadar yeni yetenekler kimler?
FEDERICO STEFFANONI (2008 doğumlu orta saha oyuncusu)
Sezona Primavera takımında başladıktan sonra Bocchetti'nin U23 kadrosuna dahil edildi; Serie C'de çok yönlülüğü sayesinde ilk 11'deki yerini sağlamlaştırıyor: sağda, solda, orta sahada ve hatta ofansif orta saha pozisyonlarında oynadı; hem bir bek arkasında hem de kanat boyunca ileri geri koşarak her türlü taktik düzenine uyum sağladı. Onu iyi tanıyanlar, henüz 17 yaşında olmasına rağmen, topu oynarken gösterdiği özgüvenin en önemli özelliklerinden biri olduğunu söylüyor.
DOMINIC VAVASSORI (Forvet, 2005 doğumlu)
Muhtemelen A takıma geçmeye en hazır olan oyuncu. U23 takımının vazgeçilmez ismi olan Vavassori, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde A takımın yedek kulübesinde birkaç kez yer aldı ve Palladino, geldiğinden beri onu yakından takip ediyor. Babası Luciano'nun kökenleri nedeniyle (Brezilya'da doğup Bergamo'lu bir aile tarafından evlat edinilmiş) hem İtalyan hem de Brezilya pasaportuna sahip olan Vavassori, orta sahanın ilerleyen bölgelerinden itibaren her pozisyonda oynayabilir. Mükemmel bir tekniğe ve zamanlamaya sahip olan oyuncu, rakibini hedeflediğinde on denemeden dokuzunda golü buluyor.
NICOLO' BALDO (Forvet, 2006 doğumlu)
Primavera liginin en iyi golcüleri arasında ilk beşte yer alıyor; her iki maçta bir golün üzerinde bir ortalamayla oynuyor ki bu da bu gencin gol atmak için ne kadar tutkuyla yaşadığını açıkça gösteriyor. Dahası, Baldo topu iyi koruyarak takımın hücumunu destekliyor ve kafa vuruşlarında da etkili; gerektiğinde sol kanatta bir hücum üçlüsünün parçası olarak da oynayabiliyor (zayıf ayağıyla). Bu yıl Youth League'de (Eintracht Frankfurt karşısında) ilk golünü attı ve birkaç maçta kaptanlık bandını taktı. Gençlik liginin en iyi genç oyuncularından biri olarak görülen Baldo'yu yakından takip etmek için bazı yabancı kulüpler şimdiden İtalya'ya geldi.
DANIEL CURCIO (Forvet, 2008 doğumlu)
Bir alt yaş grubuna geçersek, işte Atalanta'nın 18 yaş altı takımının en iyi oyuncusu. Tradate (Varese) doğumlu olan oyuncu, annesinin kökenleri nedeniyle İspanyol pasaportuna da sahip ve şimdilik Furie Rosse'de oynamayı tercih etti; 16 yaş altı milli takımında yer alan oyuncu, İtalya'da Inter formasıyla (40'tan fazla gol attığı) U14 ve U15 şampiyonluklarını kazandı ve yaz aylarında Girona'dan Bergamo'ya transfer oldu. İki ayağını da iyi kullanan ve kaleye şut atmakta yetenekli bir forvet olan bu oyuncunun en iyi özelliklerinden biri de hızıdır.
MATTIA SONZOGNI (Kaleci, 2009 doğumlu)
Geçen Temmuz ayında 16 yaşını dolduran oyuncu, bu yıl U17 ve U18 takımları arasında gidip geliyor ve her zaman yaş grubunun altında oynuyor. Kardeşi Luca (2004 doğumlu kaleci, şu anda Ospitaletto'da Serie C'de oynuyor) ile birlikte Milan'da kariyerine başladı, ancak çok genç yaşta Bergamo'ya geldi ve bu yıl Youth League'de PSG ve Chelsea karşısında ilk maçlarına çıktı. 191 cm boyundaki bir kaleci olması sayesinde kaleyi iyi kapatıyor, çeşitli gençlik turnuvalarında birçok kritik penaltı kurtardı ve ayakları ve oyun görüşü de iyi: bazı goller doğrudan onun uzaklaştırmalarından geldi.