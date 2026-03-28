Atalanta'da Palestra sonrası dönem çoktan başladı: Vavassori'den Steffanoni'ye kadar yeni yetenekler kimler?

Primavera liginin en iyi golcüleri arasında ilk beşte yer alıyor; her iki maçta bir golün üzerinde bir ortalamayla oynuyor ki bu da bu gencin gol atmak için ne kadar tutkuyla yaşadığını açıkça gösteriyor. Dahası, Baldo topu iyi koruyarak takımın hücumunu destekliyor ve kafa vuruşlarında da etkili; gerektiğinde sol kanatta bir hücum üçlüsünün parçası olarak da oynayabiliyor (zayıf ayağıyla). Bu yıl Youth League'de (Eintracht Frankfurt karşısında) ilk golünü attı ve birkaç maçta kaptanlık bandını taktı. Gençlik liginin en iyi genç oyuncularından biri olarak görülen Baldo'yu yakından takip etmek için bazı yabancı kulüpler şimdiden İtalya'ya geldi.



