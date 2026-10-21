Atalanta, önümüzdeki iki hafta Sead Kolasinac'tan yararlanamayacak. Bosnalı savunmacıya bu sabah yapılan tetkiklerde sol uyluğundaki rektus femoris kasında düşük dereceli zorlanma tespit edildiğini ANSA bildirdi.
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Atalanta'da Kolasinac'ın rektus femoris kasında zorlanma: Kaç maç kaçıracak?
Kolasinac, pazar günü Milan deplasmanında 20. dakikada yerini ilk maçına çıkan Relja Obric'e bıraktı. Rehabilitasyon süreci şimdiden başladı. Oyuncunun perşembe günkü Ajax maçının yanı sıra Frosinone, Fiorentina ve Parma maçlarını da kaçırması bekleniyor.
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