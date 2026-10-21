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Kolasinac AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Atalanta'da Kolasinac'ın rektus femoris kasında zorlanma: Kaç maç kaçıracak?

Atalanta
S. Kolasinac
Serie A

Defans oyuncusu, Milan'a karşı kaybedilen maçta sakatlandı.

Atalanta, önümüzdeki iki hafta Sead Kolasinac'tan yararlanamayacak. Bosnalı savunmacıya bu sabah yapılan tetkiklerde sol uyluğundaki rektus femoris kasında düşük dereceli zorlanma tespit edildiğini ANSA bildirdi.

  • Kolasinac, pazar günü Milan deplasmanında 20. dakikada yerini ilk maçına çıkan Relja Obric'e bıraktı. Rehabilitasyon süreci şimdiden başladı. Oyuncunun perşembe günkü Ajax maçının yanı sıra Frosinone, Fiorentina ve Parma maçlarını da kaçırması bekleniyor.

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