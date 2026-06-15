Atalanta'da bugün Maurizio Sarri için büyük gün. Bergamo ekibinin gelecekteki teknik direktörü, antrenman tesislerini incelemek ve yeni görevine alışmak için sabah saatlerinde Zingonia antrenman merkezine geldi. Sky Sport'un haberine göre, bugün Toskanalı teknik adamın 30 Haziran 2028 tarihine kadar Nerazzurri'ye bağlayacak sözleşmenin imzalanması da planlanıyor. Sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.
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Atalanta'da bugün Maurizio Sarri'nin günü: Zingonia'da sözleşme imzalanacak; yeni teknik direktörün sözleşmesine ilişkin tüm ayrıntılar ve rakamlar
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Raffaele Palladino'nun halefi konusunda anlaşma, birkaç hafta önce sağlanmıştı. Bu isim, Atalanta'nın yeni sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin güçlü ısrarı üzerine belirlenmişti; Giuntoli ise kısa bir süre öncesine kadar Tony D'Amico'nun görev yaptığı pozisyonu devralmıştı. Lazio ile karşılıklı anlaşarak ayrılma konusunda mutabakat sağlayan Maurizio Sarri, Dea ile iki yıllık bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme ona sezon başına 3,5 milyon euro net maaş garantisi verecek.
TRANSFER PİYASASINDAKİ İLK HAREKETLER
Son ayrıntılar halledilip sözleşmeler imzalandıktan sonra, Maurizio Sarri resmi olarak Atalanta’nın yeni teknik direktörü olarak duyurulabilecek. Bugünden itibaren, Bergamo ekibinin yeni teknik kadrosu transfer piyasasıyla ilgili temel meselelere de yoğun bir şekilde eğilebilecek; Toskana’lı teknik direktör, takıma katılacak ve ayrılacak oyuncular konusunda ilk önerilerini sunacak. Ederson'un Manchester United'a transferi kesinleşirken, şu anda en güncel diğer konu olan Marco Palestra'nın Inter'e olası transferi ise beklemede kalıyor. Atalanta, bu transfer için 50 milyon avro civarında bir rakam ve bonuslar talep etmeye devam ediyor.