Atalanta'da bugün Maurizio Sarri'nin günü: Zingonia'da sözleşme imzalanacak; yeni teknik direktörün sözleşmesine ilişkin tüm ayrıntılar ve rakamlar

Son ayrıntılar halledilip sözleşmeler imzalandıktan sonra, Maurizio Sarri resmi olarak Atalanta’nın yeni teknik direktörü olarak duyurulabilecek. Bugünden itibaren, Bergamo ekibinin yeni teknik kadrosu transfer piyasasıyla ilgili temel meselelere de yoğun bir şekilde eğilebilecek; Toskana’lı teknik direktör, takıma katılacak ve ayrılacak oyuncular konusunda ilk önerilerini sunacak. Ederson'un Manchester United'a transferi kesinleşirken, şu anda en güncel diğer konu olan Marco Palestra'nın Inter'e olası transferi ise beklemede kalıyor. Atalanta, bu transfer için 50 milyon avro civarında bir rakam ve bonuslar talep etmeye devam ediyor.