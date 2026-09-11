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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Atalanta - Cagliari, nereden izlenir ve canlı yayın: Kanal, tarih, ilk 11'ler

Atalanta - Cagliari
Serie A
Atalanta
Cagliari

Cumartesi günü saat 20.45'te İtalya Serie A'da Atalanta - Cagliari maçı oynanacak: Maçın nereden izleneceği ve muhtemel 11'lere dair tüm bilgiler burada.

Roma karşısında son dakikada alınan acı mağlubiyetin ardından, Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, New Balance Arena'dan dönüyor ve Fabio Pisacane yönetimindeki Cagliari'ye konuk olacak.

Atalanta kadrosunda özellikle kanatlarda birçok değişken seçenek bulunuyor; Bernasconi ve Zappacosta, Bellanova ve Kolasinac'ın önüne geçebilir. Orta sahada Kessié'nin ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali var; hücumda ise Roh için de aynı durum söz konusu. Scamacca'nın Krstovic'in önüne geçerek yerini sağlamlaştırması bekleniyor.



Lecce'yi mağlup ederek gelen Cagliari'ye gelince, son haftada eski parlaklığını yeniden yakalayan Maldini'ye ve sezon başından beri Fatzini ile bulduğu uyuma güveniyor. Mendy yine hücum hattının ucundaki isim olacak.


  • Atalanta - Cagliari: Yayıncı kanal ve canlı yayın

    Maç: Atalanta-Cagliari

    Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

    Saat: 20.45

    Yayıncı Kanal: stc

    Canlı Yayın: stc

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  • Muhtemel 11'ler: Atalanta-Cagliari

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Ruggeri.


    Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Wenks, Romano; Maldini, Mendy, Fatzini.

  • Atalanta - Cagliari maçı televizyonda nereden izlenir

    İtalya Serie A'daki Atalanta ile Cagliari arasındaki maç televizyonda canlı olarak stc üzerinden; uyumlu akıllı televizyonlara özel uygulama aracılığıyla veya oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box ya da Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak yayınlanacak.

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  • Atalanta ile Cagliari maçı canlı yayınla nereden izlenir

    Atalanta-Cagliari karşılaşması, stc sayesinde uygulama indirilerek veya platformun resmi web sitesine giriş yapılarak akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi cihazlar üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek.

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