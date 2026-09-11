Roma karşısında son dakikada alınan acı mağlubiyetin ardından, Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, New Balance Arena'dan dönüyor ve Fabio Pisacane yönetimindeki Cagliari'ye konuk olacak.

Atalanta kadrosunda özellikle kanatlarda birçok değişken seçenek bulunuyor; Bernasconi ve Zappacosta, Bellanova ve Kolasinac'ın önüne geçebilir. Orta sahada Kessié'nin ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali var; hücumda ise Roh için de aynı durum söz konusu. Scamacca'nın Krstovic'in önüne geçerek yerini sağlamlaştırması bekleniyor.









Lecce'yi mağlup ederek gelen Cagliari'ye gelince, son haftada eski parlaklığını yeniden yakalayan Maldini'ye ve sezon başından beri Fatzini ile bulduğu uyuma güveniyor. Mendy yine hücum hattının ucundaki isim olacak.



