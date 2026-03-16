Atalanta Bergamo ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için hazır değil mi? FC Bayern München kalecisi görünüşe göre ani bir geri dönüşe hazırlanıyor
Buna göre, Çarşamba günü İtalyan ekibiyle oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında tekrar sahaya çıkabilmesi "oldukça olası" görünüyor.
Urbig, geçen hafta oynanan ilk maçta kafa çarpışması sonucu beyin sarsıntısı geçirmişti. As ilk 11 kalecisi Manuel Neuer (sol baldırında kas yırtığı) ve üçüncü kaleci Sven Ulreich (kas demeti yırtığı) de sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği için, 16 yaşındaki Leonard Prescott'un forma giyeceği bile konuşuluyordu.
Ancak Pazartesi öğlen saatlerinde Urbig, Bayern'in takım antrenmanına yeniden katılabildi ve geri dönüş yolunda önemli bir adım attı. Beklenmedik bir aksilik olmazsa, 22 yaşındaki oyuncu Atalanta maçında kaleyi koruyacak.
Urbig, Atalanta maçında sahalara dönebilecek mi? Neuer de antrenmanlara geri döndü
Urbig'in yanı sıra Neuer de Pazartesi günü antrenmanların büyük bir kısmını tekrar tamamlayabildi, ancak Bergamo maçında forma giymesi son derece düşük bir ihtimal. Eski milli kaleci, Şubat başında Gladbach'a karşı 4-1 kazanılan maçta sol baldırında yeniden kas yırtığı yaşamıştı; bu, aynı yerde aynı sakatlığı geçirdikten üç hafta sonra sahalara dönüşü sırasında meydana gelmişti. Bu nedenle Münih ekibi bu konuda risk almak istemiyor ve 39 yaşındaki oyuncuyu dinlendirmeye devam ediyor.
Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için Bayern zaten son derece rahat bir konumda bulunuyor. İlk maçta 6-1 galip geldikten sonra, takım çeyrek finale bir buçuk adım uzaklıkta. Orada ya bir hafta önce galip gelen Real Madrid ya da alternatif olarak Manchester City bekliyor olacak.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)