Atalanta Bergamo ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için hazır değil mi? FC Bayern München kalecisi görünüşe göre ani bir geri dönüşe hazırlanıyor

Urbig'in yanı sıra Neuer de Pazartesi günü antrenmanların büyük bir kısmını tekrar tamamlayabildi, ancak Bergamo maçında forma giymesi son derece düşük bir ihtimal. Eski milli kaleci, Şubat başında Gladbach'a karşı 4-1 kazanılan maçta sol baldırında yeniden kas yırtığı yaşamıştı; bu, aynı yerde aynı sakatlığı geçirdikten üç hafta sonra sahalara dönüşü sırasında meydana gelmişti. Bu nedenle Münih ekibi bu konuda risk almak istemiyor ve 39 yaşındaki oyuncuyu dinlendirmeye devam ediyor.

Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için Bayern zaten son derece rahat bir konumda bulunuyor. İlk maçta 6-1 galip geldikten sonra, takım çeyrek finale bir buçuk adım uzaklıkta. Orada ya bir hafta önce galip gelen Real Madrid ya da alternatif olarak Manchester City bekliyor olacak.