Atalanta, Atta için Inter ve Napoli ile rekabet ediyor: Udinese ile görüşmeler, rakamlar ve ayrıntılar

Udinese fiyatını belirledi ve talipler uyarıldı. Bunlar arasında, daha önce de belirtildiği gibi Inter de bulunuyor; kulüp, son saatlerde savunma için hedefler arasında yer alan Oumar Solet'i görüşmek ve Atta hakkında bilgi almak üzere Friuli yönetimi ile bir araya geldi.
2003 doğumlu oyuncu, Nerazzurri'nin takip ettiği tek isim değil, ancak bugün CurtisJones'un başı çektiği orta saha listesine giriyor. Liverpool'dan ayrılacak olan oyuncu, Chivu'nun favorisi çünkü kadrodaki diğer oyunculara göre farklı özellikler getiriyor; yani Atta'ya kıyasla daha fazla fiziksel güç, daha kapsamlı bir oyun ve daha fazla deneyim. Ancak, İngilizlerin talepleri (30 ila 40 milyon euro arasında) Inter tarafından şu anda çok yüksek bulunması nedeniyle, Reds ile görüşmeler şu ana kadar ilerlemedi. Böylece, Roma'dan Manu Koné'nin transferi uzaklaşırken, gelecek için Atta seçeneği gündeme geldi.