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Arthur Atta UdineseGetty Images

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Atalanta, Atta için Inter ve Napoli ile rekabet ediyor: Udinese ile görüşmeler, rakamlar ve ayrıntılar

Atalanta
Inter
Udinese
A. Atta
SSC Napoli
Transfers
Serie A

Transfer piyasasının odağında yer alan Udinese'nin yıldızı için, Milano kulübünün yanı sıra Atalanta da devreye giriyor.

Herkes Arthur Atta'ya hayran.


2003 doğumlu orta saha oyuncusu, yaz transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday ve Udinese'nin bu yıldız oyuncusu için taliplerin listesi her saat başı uzuyor.


Son günlerde Inter'in ilgilendiği ortaya çıkmıştı, ancak şimdi yeni bir takım da yarışa katıldı.

  • ATALANTA, ATTA'YA GÖRE: SARRI'DEN ONAY ALINDI

    Il Messaggero Veneto'nun haberine göre, Atalanta da Atta'nın peşine düşmüş durumda.


    Haberde, Bergamo kulübünün yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'ye güzel bir hoş geldin hediyesi sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Sarri, 4-3-3 sisteminde oynayacak iki kaliteli orta saha oyuncusu için yönetimden talepte bulunmuştu.


    Önerilen isimler arasında, geçen sezon 5 gol ve 4 asist kaydeden 23 yaşındaki oyuncu da yer alıyor ve Sarri'nin de bu transferi olumlu karşıladığı belirtiliyor.

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  • UDINESE İLE GÖRÜŞME: FİYAT BELİRLENDİ

    Il Messaggero Veneto'nun belirttiği üzere, Atalanta'nın sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Udinese'yi arayarak durumu yokladı ve Atta'nın fiyatı hakkında bilgi aldı: Bilindiği üzere, Udinese, olası görüşmeler için başlangıç fiyatı olarak 30 milyon avro artı bonuslar (toplamda kolaylıkla 40 milyon avroya ulaşacak şekilde) belirlemişti.


    Dea için olası bir transfer, yaklaşık 45 milyon euroluk bir anlaşma ile Manchester United'a transfer olan Ederson'un karlı satışı sayesinde ekonomik olarak sürdürülebilir olacaktır.

  • INTER'İN STRATEJİSİ

    Udinese fiyatını belirledi ve talipler uyarıldı. Bunlar arasında, daha önce de belirtildiği gibi Inter de bulunuyor; kulüp, son saatlerde savunma için hedefler arasında yer alan Oumar Solet'i görüşmek ve Atta hakkında bilgi almak üzere Friuli yönetimi ile bir araya geldi.


    2003 doğumlu oyuncu, Nerazzurri'nin takip ettiği tek isim değil, ancak bugün CurtisJones'un başı çektiği orta saha listesine giriyor. Liverpool'dan ayrılacak olan oyuncu, Chivu'nun favorisi çünkü kadrodaki diğer oyunculara göre farklı özellikler getiriyor; yani Atta'ya kıyasla daha fazla fiziksel güç, daha kapsamlı bir oyun ve daha fazla deneyim. Ancak, İngilizlerin talepleri (30 ila 40 milyon euro arasında) Inter tarafından şu anda çok yüksek bulunması nedeniyle, Reds ile görüşmeler şu ana kadar ilerlemedi. Böylece, Roma'dan Manu Koné'nin transferi uzaklaşırken, gelecek için Atta seçeneği gündeme geldi.

  • NAPOLI'NİN İLGİSİ

    Eski Metz oyuncusu, uzun süredir Napoli'nin de radarında; bu kulüp, son haftalarda oyuncuyu en ısrarlı şekilde takip eden takım olarak öne çıkıyor ve başkan Aurelio De Laurentiis ile Pozzo ailesi arasındaki mükemmel ilişkilerden yararlanabilir.