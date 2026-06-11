Atalanta, Atta için Inter ve Napoli ile rekabet ediyor: Udinese ile görüşmeler, rakamlar ve ayrıntılar

Herkes Arthur Atta'ya hayran.





2003 doğumlu orta saha oyuncusu, yaz transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday ve Udinese'nin bu yıldız oyuncusu için taliplerin listesi her saat başı uzuyor.





Son günlerde Inter'in ilgilendiği ortaya çıkmıştı, ancak şimdi yeni bir takım da yarışa katıldı.