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Honest Ahanor Atalanta 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta: Ahanor kiralık olarak Crystal Palace’a, ardından Chelsea’nin olacak: sebebi

Atalanta
Transfers
Crystal Palace
Chelsea
H. Ahanor

Genç savunmacının Premier Lig'e transferi için operasyon tamamlandı

Crystal Palace, Honest Ahanor için vites yükseltti ve genç savunmacıyı kadrosuna katmak üzere. Oyuncunun, Atalanta'dan kiralık olarak Londra'ya transfer olması bekleniyor. Operasyon, oldukça karmaşık bir transfer tablosunun parçası: Bir yıl sonra oyuncu, Crystal Palace'ta kiralık geçireceği bir sezonun ardından 48 milyon euro karşılığında bonservisiyle Chelsea'nin olacak.


  • Gianluca Di Marzio, bu transfer operasyonunun şeklinin arkasındaki perde arkasını anlatıyor: 2008 doğumlu oyuncu, Chelsea'den - 48 milyon karşılığında transfer olacağı kulüpten - Palace'a kiralanmayacak, Atalanta'dan gönderilecek. Blues ise şimdilik yalnızca onun gelecek sezondan, yani 2027/28'den itibaren takıma katılması için bir ön anlaşma duyurmakla yetinecek.


    Premier League kuralları gereği Chelsea, Ahanor'u Crystal Palace'a kiralayamıyor: bu pürüz böyle aşılacak. Premier League kurallarına göre bir kulübün başka bir kulübe iki oyuncu kiralaması mümkün değil ve Chelsea zaten Alex Disasi'yi Crystal Palace'a göndermişti. Bu nedenle, resmi olarak Xabi Alonso'nun takımı aynı ekibe Ahanor'u da gönderemezdi. Bu çözümle pürüz aşılmış oldu.

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