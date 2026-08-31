Atalanta: Ahanor kiralık olarak Crystal Palace’a, ardından Chelsea’nin olacak: sebebi

Gianluca Di Marzio, bu transfer operasyonunun şeklinin arkasındaki perde arkasını anlatıyor: 2008 doğumlu oyuncu, Chelsea'den - 48 milyon karşılığında transfer olacağı kulüpten - Palace'a kiralanmayacak, Atalanta'dan gönderilecek. Blues ise şimdilik yalnızca onun gelecek sezondan, yani 2027/28'den itibaren takıma katılması için bir ön anlaşma duyurmakla yetinecek.





Premier League kuralları gereği Chelsea, Ahanor'u Crystal Palace'a kiralayamıyor: bu pürüz böyle aşılacak. Premier League kurallarına göre bir kulübün başka bir kulübe iki oyuncu kiralaması mümkün değil ve Chelsea zaten Alex Disasi'yi Crystal Palace'a göndermişti. Bu nedenle, resmi olarak Xabi Alonso'nun takımı aynı ekibe Ahanor'u da gönderemezdi. Bu çözümle pürüz aşılmış oldu.