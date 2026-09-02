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Asyalı müttefikler! Endonezya kahramanı Hilgers ve Iraklı kanat oyuncusu Farji, Heerenveen'in çifte hamlesinde buluştu
Asyalı ikili, Heerenveen’e transferlerini tamamladı
SC Heerenveen, kadrosunu etkileyici bir çifte transferle güçlendirdi; Endonezyalı stoper Mees Hilgers ile Irak milli takımının kanat oyuncusu Marko Farji'yi kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Hilgers, FC Twente'den iki yıllık sözleşmeyle, bir yıl daha uzatma opsiyonuyla geldi ve 2 numaralı formayı giyecek.
22 yaşındaki Farji ise İtalya ekibi Venezia'dan dört yıllık sözleşmeyle transfer edildi ve 21 numaralı forma ona verildi. Çok yönlü hücum oyuncusu, Norveç kulübü Strømsgodset'teki son sezonunda 11 gol atıp dört asist yaparak hücumdaki etkinliğini kanıtladı.
Teknik menajer Johan Hansma, her iki transferden de büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, milli takım tecrübesine sahip oyuncuların takıma katılmasının kadroya önemli kalite, rekabet ve taktiksel esneklik kazandırdığını vurguladı.
- ANP
Teknik direktörün liderlik ve yaratıcılık arayışı
Hilgers'in gelişi, teknik direktör Robin Veldman'ın savunmada liderlik ve saha içi iletişim talebine doğrudan yanıt veriyor. FC Twente formasıyla 130'dan fazla resmi maça çıkan ve Endonezya Milli Takımı'nda dört kez A seviyesinde oynayan Hilgers, savunma hattına geçerek defansı organize edecek.
Bu arada Farji, iki kanatta da dinamik bir yaratıcılık sunuyor. Irak formasıyla Dünya Kupası'nda görev alan genç kanat oyuncusu, Veldman'a sert savunmaları açabilecek öngörülemez bir hücum seçeneği kazandırıyor.
Hilgers, "FC Twente'de çok oynadım, bu yüzden tecrübe getiriyorum ve geriden çok iletişim kuruyorum" dedi. "Takıma liderlik eden bir oyuncuyum."
Kanıtlanmış uluslararası geçmiş
Her iki oyuncu da önemli üst düzey lig ve milli takım deneyimiyle geliyor. Hilgers, Twente’deki döneminde Heerenveen’e karşı dokuz kez oynadığı için Abe Lenstra Stadyumu’na zaten alışkın ve tutkulu ev sahibi taraftar desteğinin bu kez karşısında değil, yanında olmasından duyduğu rahatlamayı dile getirdi.
Farji’nin Avrupa’daki çeşitli liglerde gösterdiği gelişim, onu kulübün uzun vadeli projesi açısından heyecan verici bir aday haline getiriyor. Hansma, kulübün imzasını almadan önce bir süredir Irak milli takım oyuncusunu takip ettiğini belirtti.
Hansma, "Marko ile birlikte birden fazla pozisyonda oynayabilen yetenekli bir hücum oyuncusunu kadromuza katıyoruz" dedi. "Genç yaşına rağmen, şimdiden çeşitli organizasyonlarda ve uluslararası düzeyde deneyim kazandı."
- Bildbyran
Doğrudan Friesland'da işe koyuldu
İki yeni transfer de çevrelerine alışmaya zaman bulamadı; ikisi de ilk günlerinde doğrudan tam antrenmana, takım toplantılarına ve medya görevlerine dahil edildi. Hilgers'in sesli liderliği antrenman sahasında hemen hissedilirken, Farji de yeni takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağladı.
Bu çifte transfer, rekabetçi ve uluslararası deneyime sahip bir çekirdek kadro kuran Heerenveen için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor.
Hilgers ve Farji artık ilk 11'de yerlerini almayı garantilemeye ve yaklaşan Eredivisie maçlarında hemen etki yaratmaya odaklanacak.
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