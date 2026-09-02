SC Heerenveen, kadrosunu etkileyici bir çifte transferle güçlendirdi; Endonezyalı stoper Mees Hilgers ile Irak milli takımının kanat oyuncusu Marko Farji'yi kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Hilgers, FC Twente'den iki yıllık sözleşmeyle, bir yıl daha uzatma opsiyonuyla geldi ve 2 numaralı formayı giyecek.

22 yaşındaki Farji ise İtalya ekibi Venezia'dan dört yıllık sözleşmeyle transfer edildi ve 21 numaralı forma ona verildi. Çok yönlü hücum oyuncusu, Norveç kulübü Strømsgodset'teki son sezonunda 11 gol atıp dört asist yaparak hücumdaki etkinliğini kanıtladı.

Teknik menajer Johan Hansma, her iki transferden de büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, milli takım tecrübesine sahip oyuncuların takıma katılmasının kadroya önemli kalite, rekabet ve taktiksel esneklik kazandırdığını vurguladı.