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Asya yolunda bir adım: Suudi Arabistan Körfez Kupası 27'deki başarıdan nasıl yararlanacak?

FEATURES
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Asian Cup
G. Donis
Suudi Arabistan
Yunanistan

Suudi Arabistan Asya şampiyonluğunu kazanabilir mi?

Körfez Kupası "Khaliji 27" şampiyonluğu, özellikle içinde bulunduğu durum ve tam 23 yıldır herhangi bir kupa kazanamamış olması göz önünde bulundurulduğunda, Suudi Arabistan Milli Takımı için tarihi bir başarıyı temsil etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası şampiyonluğunu, önceki gün Salı günü, Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan Körfez turnuvasının final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek kazandı.

  • Hedef Asya

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 23 yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşadığı doğru, ancak bununla yetinmemeli; özellikle de Körfez şampiyonası başlı başına resmi bir turnuva olmadığından.

    En büyük hayal, Asya Uluslar Kupası'nı kazanmak olmalı; hele ki Suudi Arabistan Krallığı turnuvanın bir sonraki edisyonuna ocak ve şubat aylarında ev sahipliği yapacakken.

    Suudi Arabistan Milli Takımı, bu turnuvada 30 yıldır şampiyonluğa uzak kalıyor; daha net bir ifadeyle, kupayı üçüncü ve son kez kazandığı 1996 yılından bu yana. O tarihte final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltı atışları sonucunda yenmişti.

    O günden bu yana Suudi Arabistan Milli Takımı iki kez finale yükseldi; ancak 2000'de Japonya'ya, ardından 2007'de Irak'a kaybetti.

    Suudi Arabistan bu düğümü çözerse, 4 kupayla Asya şampiyonasında en çok kupa kazanan takım olacak ve şu an bu zirvede tek başına bulunan Japonya ile eşitlenecek.

  • Daha fazla baskı yok

    Peki Suudi Arabistan Milli Takımı bunu nasıl başarabilir? Bu sorunun cevabı yalnızca Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'te. Hem teknik hem de moral açısından yolu bulması gereken kişi o.

    En önemli yön moral tarafı. Arap Körfezi Kupası şampiyonluğu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü ve oyuncularının omuzlarından büyük bir yük kaldırdı; Donis'in de bunu değerlendirmesi gerekiyor.

    Arap Körfezi Kupası'nın bir hazırlık turnuvası olduğu doğru, ancak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kupa orucunu tamamen sona erdirdi.

    Bu kupa hasreti, Suudi Arabistan oyuncularının üzerinde tam 23 yıl boyunca baskı oluşturdu; öyle ki takım, 2003'teki son şampiyonluğundan bu yana üst üste 5 final maçı kaybetti, bunların 4'ü de yine Arap Körfezi Kupası finaliydi.

    Suudi Arabistan taraftarının artık milli takımının hem Körfez hem de Asya şampiyonu olmasını istediğine şüphe yok, ancak bu büyük başarının ardından bunu çok daha sakin bir şekilde talep edecekler; bu da baskının şiddetini hafifletecek.

  • Etkili eksik yok

    Donis'in Arap Körfezi Kupası'ndan elde ettiği bir diğer kazanç ise, eksiklikleri telafi edebilecek çok sayıda alternatif bulması oldu; bu durum söz konusu Körfez turnuvasının kendisinde de yaşandı.

    Suudi Arabistan Milli Takımı, turnuva boyunca kaleci Nevaf el-Akidi, defans oyuncusu Hasan Kadeş, sol bek Zekeriya Hosavi ve orta saha oyuncusu Alaa Al Haci gibi birçok önemli ismi kaybetti.

    Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, defans oyuncusu Hassan Tambakti ve kanat oyuncusu Muhammed el-Kahtani gibi bazı oyuncuların bir ya da iki maçlık yokluğuyla da baş etmek zorunda kaldı; ancak her seferinde alternatifleri bulmayı başardı.

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  • Toplu halde alternatifler

    Turnuvanın en iyi oyuncusu olan Hemmam el-Hemmami gibi genç bir oyuncunun parlamasıyla birlikte, Donis sonunda kaptan Salem el-Devseri'nin yerini doldurabilecek, ister ilk on birde ister onun yedeği olarak oynayabilecek oyuncuyu bulmuş oldu.

    Diğer kanatta ise Donis, Sultan Mendeş ve Salih Ebu'ş-Şâmât'a güveniyor; gerektiğinde kardeşi Muhammed de bu mevkide görev yapabiliyor.

    Hücumda Suudi Arabistan, Körfez 27'nin gol kralı Firas el-Bureykan, Körfez 26'nın gol kralı Abdullah el-Hamdan ve Abdullah es-Salem'e sahip; üçü de turnuvada gol attı.

    Savunmada ise Suudi Arabistan Milli Takımı artık birlikte oynayabilme kabiliyetine sahip 4 isme sahip: Hassan Tambakti, Abdülilah el-Amri, Hasan Kadeş ve Cihad Zekri.

    Bunlara ek olarak, sağ bek mevkisinde Nevvaf Buşel, Muhammed Ebu'ş-Şâmât ve Muhammed Mahzeri; diğer tarafta Mut'ib el-Harbi ve Zekeriya Hûsavi; onların arkasında ise Nevvaf el-Ukaydi ile birlikte Muhammed el-Uveys bulunuyor.

    Bu muazzam çeşitlilik, Donis'e kendi tarzını oturtma ve sahip olduğu isimleri rahatça kullanma imkânı veriyor; öyle ki herhangi birinin yokluğu takımı aciz bırakacak şekilde etkilemiyor. Bu da Suudi Arabistan'a Asya turnuvasında fayda sağlayacak.