Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 23 yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşadığı doğru, ancak bununla yetinmemeli; özellikle de Körfez şampiyonası başlı başına resmi bir turnuva olmadığından.

En büyük hayal, Asya Uluslar Kupası'nı kazanmak olmalı; hele ki Suudi Arabistan Krallığı turnuvanın bir sonraki edisyonuna ocak ve şubat aylarında ev sahipliği yapacakken.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bu turnuvada 30 yıldır şampiyonluğa uzak kalıyor; daha net bir ifadeyle, kupayı üçüncü ve son kez kazandığı 1996 yılından bu yana. O tarihte final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltı atışları sonucunda yenmişti.

O günden bu yana Suudi Arabistan Milli Takımı iki kez finale yükseldi; ancak 2000'de Japonya'ya, ardından 2007'de Irak'a kaybetti.

Suudi Arabistan bu düğümü çözerse, 4 kupayla Asya şampiyonasında en çok kupa kazanan takım olacak ve şu an bu zirvede tek başına bulunan Japonya ile eşitlenecek.