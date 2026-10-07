Turnuvanın en iyi oyuncusu olan Hemmam el-Hemmami gibi genç bir oyuncunun parlamasıyla birlikte, Donis sonunda kaptan Salem el-Devseri'nin yerini doldurabilecek, ister ilk on birde ister onun yedeği olarak oynayabilecek oyuncuyu bulmuş oldu.
Diğer kanatta ise Donis, Sultan Mendeş ve Salih Ebu'ş-Şâmât'a güveniyor; gerektiğinde kardeşi Muhammed de bu mevkide görev yapabiliyor.
Hücumda Suudi Arabistan, Körfez 27'nin gol kralı Firas el-Bureykan, Körfez 26'nın gol kralı Abdullah el-Hamdan ve Abdullah es-Salem'e sahip; üçü de turnuvada gol attı.
Savunmada ise Suudi Arabistan Milli Takımı artık birlikte oynayabilme kabiliyetine sahip 4 isme sahip: Hassan Tambakti, Abdülilah el-Amri, Hasan Kadeş ve Cihad Zekri.
Bunlara ek olarak, sağ bek mevkisinde Nevvaf Buşel, Muhammed Ebu'ş-Şâmât ve Muhammed Mahzeri; diğer tarafta Mut'ib el-Harbi ve Zekeriya Hûsavi; onların arkasında ise Nevvaf el-Ukaydi ile birlikte Muhammed el-Uveys bulunuyor.
Bu muazzam çeşitlilik, Donis'e kendi tarzını oturtma ve sahip olduğu isimleri rahatça kullanma imkânı veriyor; öyle ki herhangi birinin yokluğu takımı aciz bırakacak şekilde etkilemiyor. Bu da Suudi Arabistan'a Asya turnuvasında fayda sağlayacak.