AFP
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Aston Villa'ya uyarı! UEFA, Fenerbahçe yıldızı Matteo Guendouzi'nin Şampiyonlar Ligi cezasını azaltırken dönüşüne onay verdi
Guendouzi için UEFA itirazında başarı
Fenerbahçe, saha dışında önemli bir hukuki zafer elde etti; UEFA Temyiz Kurulu, eski Arsenal orta saha oyuncusu Guendouzi'ye daha önce verilen cezayı resmen düşürme kararı aldı. Fransız milli oyuncuya, başlangıçta Olympique Lyonnais ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında taraftarlarla yaşadığı hararetli tartışmanın ardından ağır bir dört maç men cezası verilmişti.
Kulüp, resmî açıklamayla girişimlerinin sonuç verdiğini ve en etkili oyuncularından birinin ilk korkulduğu kadar uzun süre tribünde kalmayacağını doğruladı. Kulübün paylaşımına göre, başlangıçta verilen dört maçlık ceza, bunun ikisi ertelenmiş olmak üzere, değiştirildi. UEFA Temyiz Kurulu'nun yeni kararıyla toplam ceza üç maça indirildi ve bunun ikisi bir yıllık denetim süresi için ertelendi.
- Getty Images Sport
Aston Villa maçı öncesi son durum
Kararın zamanlaması, Premier League ekibi Aston Villa ile zorlu bir deplasmana hazırlanan Türk tarafı için özellikle büyük önem taşıyor. Cezanın ilk şartlarına göre Guendouzi'nin hem Roma'ya karşı açılış maçını hem de Birmingham deplasmanını kaçırması bekleniyordu. Ancak cezasının ilk maçını 10 Eylül'de İtalyan deviyle oynanan karşılaşmada zaten çekmiş olması nedeniyle, cezasındaki indirimin ardından artık Villa Park'taki yaklaşan maçta forma giyebilecek.
Türk kulübü, taraftarlarına durumu netleştirmek için şu açıklamayı yaptı: "10 Eylül 2024 tarihinde oynanan Roma maçında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Temyiz Kurulu'nun söz konusu kararına bağlı olarak 14 Ekim 2024 tarihinde oynanacak Aston Villa maçında forma giyebilecektir."
Disiplin olayının detayları
İlk disiplin süreci, Fenerbahçe'nin 26 Ağustos'ta Lyon'u 2-1 mağlup etmesinin ardından yaşanan olaylarla tetiklendi. Guendouzi, play-off turu rövanşında maçtaki kişilere hakaret etmek ve ev sahibi takım taraftarını tahrik etmekle suçlanınca atmosfer gerildi.
Bu eylemler, sportmenliğin temel kurallarının ihlali olarak değerlendirildi ve sportif cezanın yanı sıra önemli bir para cezası da verildi. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu başlangıçta oyuncuya men cezasıyla birlikte 50.000 euro para cezası vermişti.
- AFP
Fenerbahçe için stratejik önem
Guendouzi'nin Aston Villa maçında oynayabilecek olması, İsmail Kartal'ın takımı için oyunun seyrini değiştirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Arsenal'de geçirdiği dönemde Premier League'de geniş deneyim kazanan orta saha oyuncusu, Fenerbahçe kadrosunda yerini doldurması zor bir mücadele gücü ve teknik kalite sunuyor. Tempoyu belirleme ve oyunu kesme becerisi, Türk ekibinin West Midlands deplasmanından bir sonuçla dönmek istemesi halinde hayati önem taşıyacak.
Fransız oyuncu olmadan da olsa Roma engeli aşılmışken, gözler artık tamamen Villa Park'taki karşılaşmanın taktik kurgusuna çevrildi. Taraftarlar habere sosyal medyada sevinçle tepki gösterdi ve yenilenen Şampiyonlar Ligi formatında Guendouzi sahadayken başarı şanslarının önemli ölçüde arttığını kabul etti.
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