Fenerbahçe, saha dışında önemli bir hukuki zafer elde etti; UEFA Temyiz Kurulu, eski Arsenal orta saha oyuncusu Guendouzi'ye daha önce verilen cezayı resmen düşürme kararı aldı. Fransız milli oyuncuya, başlangıçta Olympique Lyonnais ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında taraftarlarla yaşadığı hararetli tartışmanın ardından ağır bir dört maç men cezası verilmişti.

Kulüp, resmî açıklamayla girişimlerinin sonuç verdiğini ve en etkili oyuncularından birinin ilk korkulduğu kadar uzun süre tribünde kalmayacağını doğruladı. Kulübün paylaşımına göre, başlangıçta verilen dört maçlık ceza, bunun ikisi ertelenmiş olmak üzere, değiştirildi. UEFA Temyiz Kurulu'nun yeni kararıyla toplam ceza üç maça indirildi ve bunun ikisi bir yıllık denetim süresi için ertelendi.