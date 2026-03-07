Private Story podcast'inde sunucu Ami Charlize ile konuşan Taylor, ilişkilerinin ilk günlerini yad etti. Charlize, ikiliyi çevreleyen söylentilere değinerek "Herkese neler olduğunu anlatmak ister misin?" diye sordu. Taylor, çeşitli faktörler nedeniyle başlangıçta bu ilişkiye tereddütlü yaklaştığını itiraf etti ve ortak bir tatilin çift için önemli bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

Taylor, "Sonunda tatile çıktık ve bu her şeyi değiştirdi" dedi. "Ondan sonra da bir ilişkiye başladık. Her şey yolunda gidiyordu, sanıyordum. Sonra, evet, beni aldattığını öğrendim. 'Vay canına' dedim. İşte böyle, pek de iyi bir durum değildi."

30 yaşındaki influencer, güven eksikliğini gerekçe göstererek ilişkisini sonlandırma kararını hemen verdiğini vurguladı. Podcast'te şunları söyledi: "Biri bana bunu yaparsa, onu ne kadar sevdiğim önemli değil, ona eskisi gibi bakamam. Böyle birine güvenemem. Dürüst olmak gerekirse, o durum biraz çılgınca idi."