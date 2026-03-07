Getty/ GOAL
Aston Villa ve İngiltere yıldızı Morgan Rogers, Love Island yıldızı eski sevgilisi Leah Taylor'dan aldatma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı
Sosyal medya fırtınası Villa forvetini vurdu
Rogers'ın aşk hayatı, eski kız arkadaşı Taylor'ın sansasyonel iddialarının ardından gündeme oturdu. Villa Park'ta Unai Emery'nin taktiksel düzeninin odak noktası haline gelen 23 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında reality TV yıldızı ile kısa süren ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.
İkili başlangıçta ilişkilerini kamuoyundan uzak tutarken, Taylor şimdi kendi tarafındaki hikayeyi paylaşmaya karar verdi. Middlesbrough'dan İngiltere milli takımına kadar hızlı yükselişiyle Premier League'in en çok konuşulan yeteneklerinden biri haline gelen forvet için bu zamanlama özellikle hassas.
Podcast'e katılım sessizliği bozdu
Private Story podcast'inde sunucu Ami Charlize ile konuşan Taylor, ilişkilerinin ilk günlerini yad etti. Charlize, ikiliyi çevreleyen söylentilere değinerek "Herkese neler olduğunu anlatmak ister misin?" diye sordu. Taylor, çeşitli faktörler nedeniyle başlangıçta bu ilişkiye tereddütlü yaklaştığını itiraf etti ve ortak bir tatilin çift için önemli bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.
Taylor, "Sonunda tatile çıktık ve bu her şeyi değiştirdi" dedi. "Ondan sonra da bir ilişkiye başladık. Her şey yolunda gidiyordu, sanıyordum. Sonra, evet, beni aldattığını öğrendim. 'Vay canına' dedim. İşte böyle, pek de iyi bir durum değildi."
30 yaşındaki influencer, güven eksikliğini gerekçe göstererek ilişkisini sonlandırma kararını hemen verdiğini vurguladı. Podcast'te şunları söyledi: "Biri bana bunu yaparsa, onu ne kadar sevdiğim önemli değil, ona eskisi gibi bakamam. Böyle birine güvenemem. Dürüst olmak gerekirse, o durum biraz çılgınca idi."
Yükselen yıldız saha dışı dikkat dağınıklığıyla karşı karşıya
Bu iddialar, Rogers'ın kariyerinde İngiltere'nin elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığı kritik bir dönemde ortaya çıktı. Ayrılığın niteliğine rağmen Taylor, futbolcuya karşı herhangi bir kin beslemediğini vurguladı. "Benim için en önemli şey onlara karşı herhangi bir nefret duymamak. Yaptıkları şeyi nefret ediyorum, ama sonuçta bu sadece sevgiden ibaret" diye ekledi.
Rogers, iddialar hakkında henüz yorum yapmadı ve bunun yerine kulübü ve ülkesi için sorumluluklarına odaklandı. Forvet, Villa'nın ilk dörtte bitirme hedefinde önemli bir rol oynadı ve Dünya Kupası öncesinde İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in dikkatini çeken, güç ve teknik zarafetin eşsiz bir karışımını sergiledi.
Saha performansına odaklanın
Aston Villa şu anda Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Manchester United ile puanları eşit. Tüm turnuvalarda 40 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan Rogers, Villans'ın önümüzdeki hafta Lille ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ve ardından Red Devils ile oynayacağı kritik maçta yine kilit bir oyuncu olacak.
