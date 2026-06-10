Aston Villa ve Arjantin milli takımının kalecisi Emi Martinez, maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğu için Juventus'a transferi konusunda sözlü olarak anlaştı

Juventus, yeni bir birinci kaleci arayışında kararlı bir adım attı ve Martinez ile prensipte anlaşmaya vardı. Arjantinli ve Aston Villa kalecisi, İtalya'ya transferi açıkça onayladı ve Bianconeri'yi parlak kariyerine devam etmek için ideal bir yer olarak görüyor.

Sky Italia'ya göre Martinez, 2029 yılına kadar geçerli olacak üç yıllık bir sözleşmeyi kabul ederek, "Yaşlı Kadın"ın formasını giyme konusundaki güçlü isteğini ortaya koydu. Anlaşmanın gerçekleşmesini kolaylaştırmak için "Dibu", Premier Lig'de şu anda kazandığı rakamlara kıyasla maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğunu belirtti.