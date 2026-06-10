Getty Images
Çeviri:
Aston Villa ve Arjantin milli takımının kalecisi Emi Martinez, maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğu için Juventus'a transferi konusunda sözlü olarak anlaştı
Martinez ile Juventus arasında anlaşma sağlandı
Juventus, yeni bir birinci kaleci arayışında kararlı bir adım attı ve Martinez ile prensipte anlaşmaya vardı. Arjantinli ve Aston Villa kalecisi, İtalya'ya transferi açıkça onayladı ve Bianconeri'yi parlak kariyerine devam etmek için ideal bir yer olarak görüyor.
Sky Italia'ya göre Martinez, 2029 yılına kadar geçerli olacak üç yıllık bir sözleşmeyi kabul ederek, "Yaşlı Kadın"ın formasını giyme konusundaki güçlü isteğini ortaya koydu. Anlaşmanın gerçekleşmesini kolaylaştırmak için "Dibu", Premier Lig'de şu anda kazandığı rakamlara kıyasla maaşında kesintiye gitmeye hazır olduğunu belirtti.
- Getty
Anlaşmanın rakamları ve Aston Villa meselesi
Oyuncu ile Torino kulübü arasındaki sözlü anlaşma, sezon başına yaklaşık 5,5 milyon avro net maaş öngörüyor; bu rakam, oyuncunun şu anda Villa Park’ta kazandığı 7 milyon avrodan daha düşük. Martinez’in, Aston Villa’nın Avrupa Ligi’ni kazanmasına katkıda bulunduktan sonra Juventus’un kendisi için ideal bir sonraki adım olduğuna inandığı bildiriliyor.
Ancak, Villa engelinin aşılması gerekiyor. Oyuncu yeşil ışık yakmış olsa da, iki kulüp henüz nihai bir mali anlaşmaya varmış değil. Juventus, 33 yaşında olan kaleciyi uygun şartlarla kadrosuna katmayı umuyor, ancak Birmingham kulübü yeterli bir tazminat olmadan onu bırakmaya istekli olmayabilir. Son söylentilere göre Villa, Martinez'i serbest bırakmak için 15 milyon avroya yakın bir ücret talep edebilir.
Luciano Spalletti'nin transfer stratejileri
Martinez'e olan ilginin, savunmasının zorlu bir sezon geçirmesinin ardından uluslararası deneyime sahip dünya çapında bir kaleci arayışına giren Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin özel talebinden kaynaklandığı söyleniyor.
Juventus başlangıçta Liverpool'dan Alisson Becker'i transfer etmeyi düşünmüştü, ancak Kırmızılar'ın teklifi tamamen reddetmesi üzerine kulüp yönetimi, dikkatini tamamen Martinez'e çevirdi. Ülkesinin son Dünya Kupası ve Copa America başarılarında kilit rol oynayan Arjantinli kaleci, Juventus'u hem İtalya'da hem de Avrupa'da en üst seviyede rekabet edebilecek duruma getirmek için gerekli liderliği sağlayacaktır.
- Getty
Alternatifler ve yedek planlar
Villa'nın talepleri nedeniyle Martinez ile ilgili görüşmeler aşırı derecede karmaşık bir hal alırsa, Juventus'un hazır alternatifleri var. Kulüp, hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve kaleci pozisyonunun bir sezon daha şansa bırakılamayacağının bilincinde olarak Avrupa'daki birkaç adayı takip ediyor. Önümüzdeki haftalar, iki kulübün kesin bir mali anlaşmaya varıp varamayacağını belirlemek ve Martinez'in resmi olarak Juventus'un yeni kalecisi olmasını sağlamak açısından hayati önem taşıyacak.